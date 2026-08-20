Έκπληκτοι έμειναν οι λουόμενοι σε δημοφιλή ακτή της Μούρθια, στην Ισπανία, όταν είδαν ένα φουσκωτό σκάφος γεμάτο μετανάστες να πλησιάζει τα ρηχά νερά. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8) στην Cala del Barco, μια πολυσύχναστη παραλία δίπλα στο συγκρότημα La Manga Club, στην περιοχή της Καρταχένα.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες, το σκάφος προσέγγισε την ακτή, ενώ οι επιβαίνοντες βούτηξαν στο νερό και βγήκαν γρήγορα στη στεριά. Η τοπική άμεση δράση δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από τις 13:00, ενεργοποιώντας τις αρχές.

Επιχείρηση της Guardia Civil και υγειονομική φροντίδα

Αν και οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για περίπου 60 άτομα, η Guardia Civil εντόπισε τελικά 62 μετανάστες: 45 άνδρες, 2 γυναίκες και 15 ανήλικα αγόρια. Όλοι ήταν καλά στην υγεία τους και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τον Ερυθρό Σταυρό.

Στη συνέχεια, οι Αρχές ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες διοικητικής επιστροφής, μεταφέροντάς τους σε αρμόδιες δομές. Αξιοσημείωτο είναι πως το φουσκωτό δεν εγκαταλείφθηκε. Μόλις ολοκληρώθηκε η αποβίβαση, ο χειριστής έκανε ελιγμό και ανέπτυξε ταχύτητα προς την ανοιχτή θάλασσα.

Πολιτική αντιπαράθεση για την ασφάλεια των συνόρων

Η Cala del Barco αποτελεί έναν από τους πιο τουριστικούς προορισμούς της περιοχής, δίπλα σε πολυτελές θέρετρο και το Περιφερειακό Πάρκο Calblanque. Το γεγονός ότι ένα τόσο μεγάλο σκάφος έφτασε ανεμπόδιστο σε σημείο με τόσους τουρίστες, προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Ο γερουσιαστής του Λαϊκού Κόμματος, Francisco Bernabé, δημοσιοποίησε το βίντεο διερωτώμενος δημόσια πώς διέφυγε το σκάφος από τα ραντάρ επιτήρησης.

Παράλληλα, η δήμαρχος της Καρταχένα, Noelia Arroyo, ζήτησε άμεση ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας με τεχνολογικά και ανθρώπινα μέσα, τονίζοντας ότι η εικόνα αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των θαλάσσιων ελέγχων.