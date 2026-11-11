Η δραματική άνοδος του κόστους στέγασης αποτέλεσε την κύρια αφορμή για την πρώτη πανεθνική απεργιακή κινητοποίηση στην Ισπανία εδώ και 14 χρόνια. Μέσα στην τελευταία δεκαετία, οι τιμές των ενοικίων σημείωσαν άλμα 80%, ενώ το κόστος αγοράς κατοικίας κατέγραψε άνοδο 63%, καθιστώντας την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη άπιαστο όνειρο για μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Η μαζική μετατροπή κατοικιών σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb και επενδυτικά assets, εξανέμισε τα διαθέσιμα ακίνητα για μόνιμη διαμονή.

Η αγανάκτηση, που σιγόβραζε εδώ και καιρό, μετατράπηκε σε ανοιχτή εξέγερση μετά τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η βίαιη έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι όπου κατοικούσε επί 70 χρόνια προκάλεσε πανεθνικό σοκ και κύμα διαμαρτυριών.

«Δωμάτια-τρύπες» και νέοι εγκλωβισμένοι στο πατρικό τους

Οι προσωπικές μαρτυρίες νέων ανθρώπων καταδεικνύουν το μέγεθος της κοινωνικής κρίσης. Στη Βαρκελώνη, ο 24χρονος Αρτούρο Λεόν αναγκάζεται να καταβάλλει 453 ευρώ μηνιαίως για ένα δωμάτιο μόλις 5,2 τετραγωνικών μέτρων σε διαμέρισμα που μοιράζεται με άλλα τέσσερα άτομα, χωρίς συμβόλαιο και υπό τη συνεχή απειλή αυξήσεων.

Την ίδια στιγμή, επαγγελματίες με αξιοπρεπείς μισθούς παραμένουν αδύνατο να αυτονομηθούν. Ο 24χρονος αναλυτής δεδομένων Χάρις Τζαβέντ Σαρίφ, παρά το μηνιαίο εισόδημα των 1.700 ευρώ, εξακολουθεί να μένει με την οικογένειά του σε μόλις 44 τ.μ. Όπως υπενθυμίζουν οι διαδηλωτές, η μέση ηλικία ανεξαρτητοποίησης των νέων στην Ισπανία έχει πλέον εκτιναχθεί στα 30 έτη. Λίγο πριν την απεργία, η Ένωση Ενοικιαστών της Γρανάδας έστειλε το δικό της ριζοσπαστικό μήνυμα, αχρηστεύοντας περίπου 300 κουτιά κλειδιών για τουριστικά διαμερίσματα, καταγγέλλοντας την ανεξέλεγκτη εμπορευματοποίηση της στέγης.

Οδοφράγματα, 42 συλλήψεις και παράλυση των συγκοινωνιών

Η συσσωρευμένη αυτή οργή εκδηλώθηκε στους δρόμους από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (11/11). Στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και τη Βαλένθια στήθηκαν οδοφράγματα που προκάλεσαν εκτεταμένο κυκλοφοριακό έμφραγμα, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 42 συλλήψεις έπειτα από συγκρούσεις. Στην πρωτεύουσα, πορεία διαμαρτυρίας απέκλεισε την κεντρική λεωφόρο Gran Vía, υποχρεώνοντας τα καταστήματα να κατεβάσουν ρολά.





Βαριές ήταν οι συνέπειες στις δημόσιες μεταφορές:

– Ακυρώθηκαν πάνω από 280 προγραμματισμένες πτήσεις.

– Δεν εκτελέστηκε το 24% των δρομολογίων των τρένων υψηλής ταχύτητας (AVE) και το 10% του προαστιακού δικτύου (Cercanías).

– Στην Καταλονία οι αστικές συγκοινωνίες διέκοψαν τη λειτουργία τους για δέκα ολόκληρες ώρες.

– Σημεία-κλειδιά, όπως ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός Sants και το λιμάνι του Αλχεθίρας, τέθηκαν υπό αποκλεισμό.

Απαίτηση για 2 εκατομμύρια κοινωνικές κατοικίες

Οι ηγεσίες των μεγάλων συνδικάτων χαρακτήρισαν την κινητοποίηση ιστορική επιτυχία, μεταφέροντας το βάρος στην πολιτική ηγεσία.

Ο επικεφαλής της CCOO, Ουναΐ Σόρδο, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή υπήρξε μαζικότερη στις περιφέρειες που δοκιμάζονται σκληρότερα από την έλλειψη στέγης, και κάλεσε την κυβέρνηση να δεσμεύσει δημόσιους πόρους για τη δημιουργία 1,5 έως 2 εκατομμυρίων κατοικιών με ρυθμιζόμενο, προσιτό ενοίκιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας της UGT, Πέπε Άλβαρες, σημείωσε ότι η διαδήλωση στους δρόμους αποτελεί πλέον τη μόνη επιλογή για τους πολίτες.

Στον αντίποδα, οι εργοδοτικοί φορείς (CEOE και CEPYME) επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τη δυναμική της ημέρας, επικαλούμενοι τη μέτρια πτώση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (7,5% σύμφωνα με τον διαχειριστή δικτύου Red Eléctrica, έναντι 10% που υπολόγιζαν τα συνδικάτα). Παράλληλα, σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες ο αντίκτυπος ήταν ανεπαίσθητος —με τη συμμετοχή να περιορίζεται στο 6,6%— καθώς η συντριπτική πλειονότητα των τεχνικών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης λειτουργεί μέσω εξωτερικών αναθέσεων (outsourcing), με μοναδική εξαίρεση την εταιρεία Digi που απασχολεί κυρίως εσωτερικό προσωπικό.

Πηγή: elpais.com