Μια 69χρονη βρήκε τον θάνατο σήμερα εξαιτίας πλημμυρών στην πόλη Καμπανάριο της επαρχίας Μπανταχόθ, στην Εστρεμαδούρα της νοτιοδυτικής Ισπανίας, όταν το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από χείμαρρο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικών μέσων ενημέρωσης, η γυναίκα προσπάθησε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, αλλά παρασύρθηκε από το ρέμα και πνίγηκε.

Una mujer de 69 años ha fallecido en Campanario, Badajoz, por la crecida del río Zújar. El coche en el que circulaba ha sido arrastrado por la corriente. ▶https://t.co/N1CqOU61k5 pic.twitter.com/2e9eO3AZdK — Telediarios de TVE (@telediario_tve) February 18, 2026

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ισπανία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει υπερχείλιση ποταμών και εκτεταμένες πλημμύρες.

Η Ισπανία και η γειτονική Πορτογαλία βρίσκονται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κλιματική απορρύθμιση, αντιμετωπίζοντας ολοένα και μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι, καθώς και συχνότερες και εντονότερες βροχοπτώσεις τον χειμώνα.