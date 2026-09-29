Ένα πρωτοφανές διπλωματικό παρασκήνιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Ενώ στα Βασιλικά Ανάκτορα ξεκινούσε το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του Μπριζίτ, λίγα μόλις εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα, η ισπανική Γερουσία καταφέρει αποφασιστικό πλήγμα στη διμερή διπλωματική ατζέντα.

Η δεξιά πλειοψηφία του Λαϊκού Κόμματος (PP), σε συνεργασία με το ακροδεξιό κόμμα Vox, συγκέντρωσε 142 ψήφους κατά, καταψηφίζοντας τη συνθήκη φιλίας.

Από την άλλη πλευρά, το κείμενο υπερψηφίστηκε από 106 γερουσιαστές, προερχόμενους κυρίως από το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ και τους συμμάχους του, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.

Το επίμαχο άρθρο και η απόφαση της δικαιοσύνης

Η Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας (γνωστή και ως Συνθήκη της Βαρκελώνης) είχε μονογραφηθεί τον Ιανουάριο του 2023 από τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Πέδρο Σάντσεθ, με στόχο την αναβάθμιση των στρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών.

Έκτοτε, είχε ήδη επικυρωθεί από την ισπανική Κάτω Βουλή (Κογκρέσο των Αντιπροσώπων), καθώς και από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Γαλλική Γερουσία στο Παρίσι.

Ωστόσο, το ισπανικό Λαϊκό Κόμμα εξέφραζε έντονες ενστάσεις για μια συγκεκριμένη διάταξη:

Η επίμαχη ρύθμιση: Πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ένα μέλος της κυβέρνησης της μίας χώρας θα δύναται να προσκαλείται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της άλλης, τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ένα μέλος της κυβέρνησης της μίας χώρας θα δύναται να προσκαλείται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της άλλης, τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. Η συνταγματική κρίση: Παρά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί προσβολής της εθνικής κυριαρχίας, η ισπανική δικαιοσύνη αποφάνθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 ότι η εν λόγω διάταξη είναι απολύτως συνταγματική.

Παρά τη θετική δικαστική ετυμηγορία, το PP χρησιμοποίησε την απόλυτη πλειοψηφία που διαθέτει στη Γερουσία για να «μπλοκάρει» τη συνθήκη, εκπέμποντας ένα σκληρό μήνυμα προς την κυβέρνηση Σάντσεθ.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο των συνθηκών φιλίας

Η Γαλλία διατηρεί ανάλογες διμερείς συνθήκες φιλίας υψηλού επιπέδου με τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Γερμανία (Συνθήκη των Ηλυσίων / Συνθήκη του Ααχεν). Ιταλία (Συνθήκη του Κυριναλίου). Πολωνία. Ισπανία (υπό εκκρεμότητα μετά το βέτο της Γερουσίας).

Από την πλευρά της, η Ισπανία έχει συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης μόνο με τους άμεσους γείτονές της, την Πορτογαλία και το Μαρόκο.

Παρά την αρνητική ψηφοφορία στη Γερουσία, το γαλλικό Ελιζέ και η ισπανική κυβέρνηση διαμηνύουν ότι οι διμερείς επαφές και το οικονομικό συνέδριο της Τετάρτης ( 29/09) θα διεξαχθούν κανονικά, ενώ αναζητούνται οι κοινοβουλευτικοί χειρισμοί που θα επιτρέψουν την τελική υπέρβαση του σκοπέλου.