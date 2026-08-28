«Η βία δεν είναι η λύση» στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, έπειτα από διάφορα επεισόδια χθες, Πέμπτη 27 Αυγούστου, στον ισπανικό θύλακα όπου πριν από ένα μήνα σημειώθηκε μαζική είσοδος μεταναστών.

«Καλώ να επικρατήσει ηρεμία και να σταματήσει κάθε μορφή βίας επειδή (…) η βία δεν είναι η λύση για να επιλυθεί ένα πρόβλημα τόσο πολύπλοκο» όσο εκείνο που αντιμετώπισε η μικρή ισπανική περιοχή στη βόρεια Αφρική των 18,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων, τόνισε ο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες εφόρμησαν στη Θέουτα από το Μαρόκο στις 30 και 31 Ιουλίου και, αν και οι περισσότεροι επέστρεψαν, 10.000 σύμφωνα με τις Αρχές της Θέουτα. Οι υπόλοιποι παραμένουν στον θύλακα των 80.000 κατοίκων, περιπλανώνται στους δρόμους και κοιμούνται σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή σε παραλίες.

Οι διαδηλώσεις κατοίκων της Θέουτα, που απαιτούν την αποχώρησή τους και καταγγέλλουν προβλήματα ασφαλείας, έλαβαν έκταση και κατέληξαν τις τελευταίες ημέρες σε βίαια επεισόδια.

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου, συγκρούσεις σημειώθηκαν σε μια παραλία όπου έχουν κατασκηνώσει μετανάστες, προσωπικά αντικείμενα χρήσης των οποίων πυρπολήθηκαν.

Βίντεο από τα επεισόδια:

Την ίδια ημέρα, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε όταν στρατιωτικό όχημα δέχθηκε επίθεση με πέτρες από περίπου 70 μετανάστες, εκ των οποίων 12 Μαροκινοί οι οποίοι και συνελήφθησαν. Άλλοι δύο Μαροκινοί μετανάστες συνελήφθησαν επίσης την Πέμπτη μετά την επίθεση σε αξιωματικό της Guardia Civil (χωροφυλακή), δήλωσε σήμερα πηγή που πρόσκειται στην έρευνα.

Ενώπιον των βουλευτών, ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα κατηγόρησε την ακροδεξιά και τη δεξιά ότι διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις «επιδιώκοντας να αποκομίσουν πολιτικό όφελος από την κατάσταση ή, ακόμη χειρότερα, να υποκινήσουν το μίσος και την αντιπαράθεση μεταξύ ανθρώπων στους δρόμους της Θέουτα».

Στο Κογκρέσο, ο βουλευτής της Θέουτα του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP) Χαβιέρ Θελάγια κάλεσε και αυτός από την πλευρά του να επικρατήσει ηρεμία, λέγοντας ότι καταλαβαίνει τον «θυμό» και «την παραπάνω από δικαιολογημένη οργή του λαού της Θέουτα απέναντι στην παθητικότητα της κυβέρνησης».

Η δεξιά και η ακροδεξιά απαιτούν την επιστροφή όλων των μεταναστών που βρίσκονται ακόμη στη Θέουτα, όμως η αριστερή κυβέρνηση προειδοποίησε ότι οφείλει να τους ταυτοποιήσει για να προσδιορίσει αν έχουν δικαίωμα στο άσυλο ή πρέπει να επιστραφούν, διαδικασία που παίρνει χρόνο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, που αναγνώρισε ότι η μαζική είσοδος μεταναστών στη Θέουτα ήταν «μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις» που αντιμετώπισε πρόσφατα η Ισπανία στο μεταναστευτικό, παραδέχθηκε ότι η κατάσταση παραμένει πάντοτε «επείγουσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP