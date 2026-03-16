Μέρος του ιστορικού Κάστρου της Εσκαλόνα, βόρεια της πόλης Τολέδο, στην Ισπανία, κατέρρευσε το Σάββατο (14/3), την ώρα που το αξιοθέατο ήταν γεμάτο από τουρίστες.

Τρομακτική στιγμή

Η στιγμή της κατάρρευσης ήταν τρομακτική, καθώς μέρος του εξωτερικού του κτηρίου καταρρέει, εκτοξεύοντας πέτρες, ενώ υψώθηκε ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης. Στο σημείο βρίσκονταν πολλοί τουρίστες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Αξιωματικοί της Πολιτικής Φρουράς και υπάλληλοι του Δημαρχείου κλήθηκαν στο σημείο και η περιοχή αποκλείστηκε για να εξεταστεί. Εκτιμάται ότι οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή ενδέχεται να έχουν επιδεινώσει τις δομικές αδυναμίες του χώρου.

Ιστορικό αξιοθέατο της περιοχής

Σημειώνεται ότι το Κάστρο της Εσκαλόνα είναι ένα ιστορικό αξιοθέατο της περιοχής. Είναι ένα μεγάλο οχυρωμένο παλάτι με μια εκκλησία στο εσωτερικό του, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, στη θέση ενός παλιού μεσαιωνικού φρουρίου. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ισπανική ιστορία, λειτουργώντας ως στρατηγικό σημείο κατά τη διάρκεια των καστιλιανικών συγκρούσεων.

Η τουριστική δραστηριότητα στον χώρο έχει αναβληθεί προσωρινά.

