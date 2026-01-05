Σε κοινή δήλωση προχώρησαν την Κυριακή πέντε χώρες της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Ουρουγουάη) καθώς και η Ισπανία, σύμφωνα με την οποία απορρίπτουν «κάθε προσπάθεια ελέγχου» της Βενεζουέλας, την επόμενη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ.

Ανησυχία για την περιφερειακή σταθερότητα

Οι έξι χώρες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την περιφερειακή σταθερότητα μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του αμερικανικού στρατού και τη σύλληψη του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο, και της πρώτης κυρίας Σίλια Φλόρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν δια της βίας και αναμένεται να δικαστούν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία της «ναρκοτρομοκρατίας».

Στην ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας επισημαίνεται η αντίθεση «απέναντι σε κάθε προσπάθεια κυβερνητικού ελέγχου, διοίκησης ή εξωτερικής ιδιοκτησίας των φυσικών ή στρατηγικών πόρων» της Βενεζουέλας.

Τι είπε ο Τραμπ για τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιτρέψει στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να εκμεταλλευτούν τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας, η οποία κατέχει το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου.

Συμπλήρωσε δε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ασφαλή, κατάλληλη και συνετή μετάβαση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ