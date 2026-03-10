Σε «απόλυτη κανονικότητα» βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει το εμπόριο με τη Μαδρίτη, λόγω της αντίθεσής της στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Η αριστερή κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Σάντσεθ χαρακτήρισε τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν «απερίσκεπτους» και «παράνομους». Στη συνέχεια, η Μαδρίτη απαγόρευσε τη χρήση ναυτικών και αεροπορικών βάσεων στη νότια Ισπανία από αμερικανικά αεροσκάφη, για επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.

Παρά την ένταση, ο Αλμπάρες τόνισε σε δημοσιογράφους ότι τόσο η Ισπανική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, όσο και η Αμερικανική Πρεσβεία στη Μαδρίτη λειτουργούν κανονικά.

«Η Πρεσβεία μας στην Ουάσινγκτον λειτουργεί κανονικά και έχει όλες τις επαφές που θα έπρεπε να έχει ως συνήθως», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ίδιο ισχύει και για την αμερικανική διπλωματική αποστολή στην ισπανική πρωτεύουσα.

Στις 3 Μαρτίου ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, επικαλούμενος τόσο τη στάση της Μαδρίτης απέναντι στην επίθεση στο Ιράν όσο και την άρνησή της να υιοθετήσει τον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ.

Η Ισπανική Κυβέρνηση, ωστόσο, εμφανίζεται αμετακίνητη. Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση κινδυνεύει να μετατραπεί σε «ρώσικη ρουλέτα» με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι η Ισπανία δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως «υποτελής».

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι η Ισπανία «έχει χάσει τον δρόμο της» και κάλεσε τις ΗΠΑ να μεταφέρουν τις στρατιωτικές τους βάσεις από τη χώρα «σε μια χώρα που θα μας επιτρέψει να τις χρησιμοποιούμε».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις αυτές, ο Αλμπάρες υπογράμμισε ότι δεν έχει υπάρξει καμία επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις βάσεις στη Ρότα και το Μορόν ντε λα Φροντέρα, οι οποίες αποτελούν σημαντικούς κόμβους υλικοτεχνικής υποστήριξης για επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

Ο Επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας αναφέρθηκε επίσης στη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι μια πιθανή ισραηλινή χερσαία εισβολή στον Λίβανο, θα αποτελούσε «τεράστιο λάθος». Παράλληλα, κάλεσε τη σιιτική πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ να σταματήσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Ισραήλ.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι η Ισπανία θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ στον Λίβανο, όπου –σύμφωνα με τις αρχές της Βηρυτού και τη UNICEF– τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου 700.000 έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους.