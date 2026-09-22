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Οι ισπανικές αρχές κατέσχεσαν κότερο με 2,1 τόνους κοκαΐνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων από τις ακτές της Γαλικίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.
Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος – από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία – έχουν τεθεί υπό κράτηση, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ισπανική φορολογική και τελωνειακή αρχή (Agencia Estatal de Administración Tributaria / AEAT). Άλλο ένα μέλος της σπείρας συνελήφθη στη Χιρόνα, κοντά στη Βαρκελώνη.
Το υπό πολωνική σημαία γιοτ, μήκους 14 μέτρων, ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Βίγο.
🛑 La Agencia Tributaria ha intervenido dos toneladas de cocaína a bordo del Seute Deern, un velero de 15 metros localizado a 400 millas de la costa gallega
⛵️ Todo apunta a que la droga fue transbordada en alta mar desde un buque procedente de Sudamérica pic.twitter.com/cL1YjMdkJg
— Vigoalminuto (@Vigoalminuto) September 21, 2026
Βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τον Ιούλιο, όταν απέπλευσε από μαρίνα της Χιρόνα, στο βορειοδυτικό άκρο της Ισπανίας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Η ΑΕΑΤ εκτίμησε πως το περιστατικό συνδέεται με εγκληματική ομάδα που ειδικεύεται στη διακίνηση ναρκωτικών με σκάφη αναψυχής, η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε οργανώσεις της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.
Στην επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση του σκάφους με την κοκαΐνη συμμετείχαν επίσης οι γαλλικές τελωνειακές αρχές, η αστυνομία της Πολωνίας και της Βρετανίας, καθώς και η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA).
Οι ισπανικές αρχές δεν διευκρίνισαν την προέλευση των ναρκωτικών, ούτε το πού και πότε φορτώθηκαν στο κότερο.