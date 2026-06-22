Βαρύτατο πλήγμα δέχεται η κυβέρνηση της Ισπανίας, μετά την έκδοση μιας ιστορικής και ομόφωνης απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης.

Ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος, πρώην Υπουργός Μεταφορών, πρώην Διευθυντής οργανωτικού και άλλοτε ο ισχυρότερος άνδρας στο Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 24 ετών για την εμπλοκή του στο πολύκροτο σκάνδαλο παράτυπων συμβολαίων πώλησης υγειονομικού υλικού και συγκεκριμένα μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Η δικαστική απόφαση έρχεται σε μια δύσκολη πολιτική περίοδο, με το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, να αποτελεί το στενό οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, Μπεγκόνια Γκόμεθ, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών για σωρεία υποθέσεων.

Εγκληματική οργάνωση με «μισθούς», πολυτελείς διακοπές και εκδιδόμενες γυναίκες

Το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει μια δομημένη εγκληματική οργάνωση με σαφή κατανομή λειτουργιών, με στόχο τον προσπορισμό τεράστιων οικονομικών οφελών από τα δημόσια ταμεία.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν στο διευθυντικό «τρίο» της υπόθεσης είναι εξοντωτικές και οι δύο βασικοί καταδικασθέντες οδηγήθηκαν ήδη στην φυλακή.

Ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος, Πρώην Υπουργός Μεταφορών καταδικάστηκε σε 24 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, υπεξαίρεση δημοσίων πόρων και αθέμιτη άσκηση επιρροής.

Ο Κόλδο Γκαρθία, Πρώην Σύμβουλος του Υπουργού σε 19 χρόνια κάθειρξη για τα ίδια αδικήματα, ενώ ο Βίκτορ ντε Αλντάμα, Επιχειρηματίας, καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση.

Η ποινή του τελευταίου έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, λόγω της πλήρους και καθοριστικής συμβολής του στην έρευνα των Αρχών.

Οι λεπτομέρειες που είδαν το φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας προκάλεσαν την οργή της ισπανικής κοινής γνώμης.

Με αντάλλαγμα την απευθείας ανάθεση συμβολαίων για εκατομμύρια μάσκες, ο πρώην Υπουργός Άμπαλος εισέπραττε κρυφές μηνιαίες αποδοχές, του πληρώνονταν οι πολυτελείς οικογενειακές διακοπές, του παρέχονταν διευκολύνσεις για τις ερωμένες του, ενώ το κύκλωμα κάλυπτε ακόμη και τις δαπάνες του για εκδιδόμενες γυναίκες.

Η κατάθεση-«σεισμός»: «Επικεφαλής της συμμορίας ο Πέδρο Σάντσεθ»

Το σκάνδαλο πήρε εκρηκτικές πολιτικές διαστάσεις μετά την αποκαλυπτική απολογία του επιχειρηματία Βίκτορ ντε Αλντάμα.

Ο Αλντάμα δήλωσε ευθέως ενώπιον των δικαστών ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ήταν ο πραγματικός επικεφαλής της «συμμορίας», που διηύθυνε το δίκτυο από το παρασκήνιο.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), του οποίου ηγείται ο Σάντσεθ από το 2017, έλαβε παράνομη μαύρη χρηματοδότηση μέσω των αθέμιτων προμηθειών και των μιζών που απέσπασε η οργάνωση κατά τη διάρκεια της εθνικής υγειονομικής κρίσης.

Αρνείται την συμμετοχή του στις δραστηριότητες των κατηγορουμένων ο Ισπανός Πρωθυπουργός

Η καταδίκη του Άμπαλος αποτελεί προσωπικό πλήγμα για τον Σάντσεθ, καθώς ο πρώην υπουργός υπήρξε ο αρχιτέκτονας της ανόδου του στην εξουσία, και ο στενότερος πολιτικός του σύμμαχος επί σειρά ετών.

Βαλλόμενος από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Πέδρο Σάντσεθ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τις δραστηριότητες των τριών καταδικασθέντων.

Σε έκτακτη τοποθέτησή του, δήλωσε ότι δεν είχε καμία απολύτως γνώση για τις παράνομες ενέργειες του πρώην υπουργού του, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά ότι εισέρρευσαν μαύρα χρήματα στα ταμεία του PSOE, επιμένοντας στη διαφάνεια της παράταξής του.