Η Ισπανία έκλεισε επίσημα τον εναέριο χώρο της σε πτήσεις που εμπλέκονται στην Επιχείρηση «Επική Οργή», την οποία εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Όχι μόνο απαγορεύει τη χρήση των αεροπορικών βάσεων σε Κάδιθ (αεροπορική βάση Ρότα) και Σεβίλλη (βάση Μορόν) από μαχητικά αεροσκάφη ή ιπτάμενα τάνκερ, αλλά και απαγορεύει τη διέλευση από ολόκληρο το FIR Μαδρίτης.

Η Μαδρίτη παρεμποδίζει έτσι τα αμερικανικά αεροσκάφη που σταθμεύουν σε τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γαλλία, να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της στον πόλεμο, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσινγκτον απέσυρε το σχέδιό της για την ανάπτυξη βομβαρδιστικών B-52 και B-1 στο Μορόν μετά από διαβούλευση με τη Μαδρίτη αναφέρει η El Pais. Αυτό αναγκάζει τα αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά να παρακάμπτουν ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο.

Η απόφαση έχει περιπλέκει την προσπάθεια του Τραμπ να εκδιώξει το ιρανικό καθεστώς και περιστασιακά ανάγκασε τα βομβαρδιστικά B-52 και B01 που πετούν από το Ηνωμένο Βασίλειο να αλλάξουν τη διαδρομή τους προς τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η Ισπανία εξετάζει και τον περιορισμό παροχής διευκολύνσεων σε πλοία που συμμετέχουν στην στρατιωτική επιχείρηση.

Οι ισπανικές αρχές φέρεται να κάνουν εξαίρεση για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όταν χρειάζεται ο εναέριος χώρος της χώρας τους.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην απόφαση την περασμένη Τετάρτη: «Αρνηθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη χρήση των αεροπορικών βάσεων Ρότα και Μορόν για αυτόν τον παράνομο πόλεμο.

Η ισπανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η χρησιμοποίηση των βάσεων για τον πόλεμο στο Ιράν —που λειτουργούν από κοινού με τις ΗΠΑ αλλά υπό ισπανική κυριαρχία— είναι εκτός πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

«Όλα τα σχέδια πτήσης που εξετάζουν ενέργειες που σχετίζονται με την επιχείρηση στο Ιράν έχουν απορριφθεί. Όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών».