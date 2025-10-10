H μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet) εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για καταρρακτώδεις βροχές στα παράλια του Αλικάντε, στη νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, το οποίο είχαν σαρώσει φονικές πλημμύρες τον περασμένο χρόνο, προειδοποιώντας για έναν «ακραίο κίνδυνο» από σήμερα Παρασκευή.

Η Aemet εξήγησε πως ο κόκκινος συναγερμός θα τεθεί σε ισχύ από τις 10.00 το πρωί τοπική ώρα (11.00 ώρα Ελλάδας) σήμερα (10/10) στην περιφέρεια του Αλικάντε, όπως και στη γειτονική περιφέρεια Μούρθια.

⚠️🔴 AVISO ROJO | LLuvias torrenciales. ➡️En vigor a partir de las 10:00 del viernes 10 en las comarcas Litoral sur de Alicante y Campo de Cartagena y Mazarrón. ➡️ Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas. Siga recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/X3EVRPHJN6 — AEMET (@AEMET_Esp) October 9, 2025



«Ακραίος κίνδυνος. Πλημμύρες και ξαφνικοί χείμαρροι μπορούν να δημιουργηθούν. Ακολουθήστε τις συστάσεις της πολιτικής προστασίας», έγραψε η μετεωρολογική υπηρεσία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Alerta roja de la Aemet en Alicante y así se ve desde Benidorm, impresionante @Valencia_WX pic.twitter.com/6n8WLCR3LH — iSPAIN (@SPAINonymous) October 9, 2025

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να υπερβούν τα 140 χιλιοστά σε διάστημα 12 ωρών, ιδίως στην περιοχή της Βαλένθια.

Σε όλα τα κινητά των κατοίκων της ακτογραμμής του Αλικάντε εστάλη ένα προειδοποιητικό μήνυμα στις 15.00 τοπική ώρα με συστάσεις για επαγρύπνηση, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες διάσωσης της περιοχής.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφηκαν στις πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο Αλικάντε μετά το απόγευμα τοπική ώρα, με ορισμένες από αυτές να αλλάζουν πορεία προς άλλα αεροδρόμια, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία Aena.

«Εξαιτίας των άσχημων μετεωρολογικών συνθηκών», η σιδηροδρομική εταιρεία Renfe πρότεινε σε όλους τους επιβάτες που το επιθυμούν να αναβάλουν ή να ακυρώσουν δωρεάν τα εισιτήριά τους για τα ταξίδια που είχαν προγραμματιστεί στην περιοχή της Βαλένθια την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η περιοχή της Μούρθια αποφάσισε, από την πλευρά της, να αναστείλει τα μαθήματα στα σχολεία σε δέκα πόλεις σήμερα στο πλαίσιο του συναγερμού, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας στο Χ.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν ήδη την περιοχή και το αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων στα τέλη Σεπτεμβρίου, οδηγώντας στο κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων, προκαλώντας προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές αλλά και πλημμύρες.

Τον Οκτώβριο του 2024, καταστροφικές πλημμύρες σε ένα άλλο τμήμα της περιφέρειας, κοντά στη Βαλένθια, που βρίσκεται σε απόσταση 170 χιλιομέτρων βόρεια, στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους, στη χειρότερη καταστροφή αυτού του είδους στην Ισπανία εδώ και δεκαετίες.