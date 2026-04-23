Η εικόνα ενός πορτοκαλί σωσιβίου να επιπλέει στη μέση της Μεσογείου ήταν αρκετή για να αλλάξει την πορεία του ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου.

Λίγες ώρες αργότερα, το ταξίδι του Sapphire Princess είχε μετατραπεί σε επιχείρηση περισυλλογής νεκρών, και σε ένα ακόμη θλιβερό επεισόδιο της μεταναστευτικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται εδώ και χρόνια από άκρη σε άκρη στη Μεσόγειο.

Η επιχείρηση στη θάλασσα

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Απριλίου 2026, ενώ το πλοίο ταξίδευε από τη Σαρδηνία προς την Καρθαγένη της Ισπανίας.

Μέλος του πληρώματος εντόπισε αρχικά ένα σωσίβιο στη θάλασσα και ο καπετάνιος έδωσε εντολή άμεσης αλλαγής πορείας.

Ακολούθησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Με τη χρήση ταχύπλοου σκάφους και σε συντονισμό με τις αρμόδιες θαλάσσιες αρχές της Ισπανίας, το πλήρωμα ανέσυρε συνολικά πέντε σορούς από το νερό.

Μαρτυρίες επιβατών περιγράφουν ένα σκηνικό που δύσκολα ξεχνιέται: αρχικά εντοπίστηκε ένα σώμα, ενώ στη συνέχεια βρέθηκαν άλλα τέσσερα σε κοντινή απόσταση.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τα θύματα δεν ανήκαν ούτε στο πλήρωμα ούτε στους επιβάτες του πλοίου, εκφράζοντας παράλληλα συλλυπητήρια και ευχαριστώντας το προσωπικό για την άμεση αντίδραση.

Το σενάριο του ναυαγίου

Παρότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει τα θύματα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν προς ένα γνώριμο και τραγικά επαναλαμβανόμενο σενάριο: ναυάγιο μεταναστευτικού σκάφους.

Οι Ισπανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι σοροί να συνδέονται με ένα μικρό πλεούμενο που εντοπίστηκε ακυβέρνητο λίγες ημέρες νωρίτερα, με επιζώντες να κάνουν λόγο για έως και 18 άτομα που είχαν ξεκινήσει από την Αλγερία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετοί αγνοούνται ακόμη, ενώ η βάρκα ενδέχεται να έμεινε ακυβέρνητη για εβδομάδες, εξαντλώντας τρόφιμα και καύσιμα.

Η «κανονικότητα» της τραγωδίας

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Το 2026 καταγράφεται ήδη ως μία από τις πιο θανατηφόρες χρονιές στη Μεσόγειο, με πιθανότατα χιλιάδες νεκρούς ή αγνοούμενους μέσα στους πρώτους μήνες.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα: υπερφορτωμένα και συχνά ακατάλληλα σκάφη, δίκτυα διακινητών και άνθρωποι που ρισκάρουν τα πάντα για μια διέξοδο προς την Ευρώπη.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το κρουαζιερόπλοιο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του και έφτασε στην Καρθαγένη σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Όμως για τους επιβάτες και το πλήρωμα, το ταξίδι είχε ήδη αλλάξει χαρακτήρα. Από μια πολυτελή κρουαζιέρα σε ένα απρόσμενο τετ-α-τετ με τη σκληρή πραγματικότητα της Μεσογείου εκεί όπου, πίσω από τον τουρισμό και τις διαδρομές αναψυχής, συνεχίζεται μια από τις πιο θανατηφόρες ανθρωπιστικές κρίσεις της εποχής.

Με πληροφορίες από: La Repubblica