Τρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά στην πόλη Κάντιθ, στη νοτιοδυτική Ισπανία, όταν τους χτύπησε λεωφορείο, του οποίου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Το λεωφορείο έπεσε πάνω σε περαστικούς, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Το λεωφορείο χτύπησε ανθρώπους που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο», δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το όχημα με εντελώς σπασμένο το παρμπρίζ και τους πυροσβέστες να προσπαθούν να μετακινήσουν έναν φοίνικα που έπεσε πάνω στη στέγη του λεωφορείου, το οποίο σταμάτησε κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο.

