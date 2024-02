Στις φλόγες παραδόθηκε το απόγευμα 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια της Ισπανίας, από το οποίο αρκετοί ένοικοι απεγκλωβίστηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών.

Οι εικόνες που μεταδίδει η κρατική τηλεόραση (TVE) δείχνουν πως η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στους περισσότερους ορόφους του κτιριακού συγκροτήματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TVE, τουλάχιστον επτά τραυματίες – συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών – διακομίστηκαν με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή ώστε να διευκολύνουν το έργο πυροσβεστών και διασωστών.

UPDATE: A massive fire has engulfed a 14-story building in Valencia's El #Campanar neighborhood in Spain since approximately 5:30 PM.

Fire crews are working to rescue at least two individuals trapped on a balcony while flames surround them. One person has jumped from the… pic.twitter.com/gxZOf4AfGa

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 22, 2024