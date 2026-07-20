Ανείπωτη τραγωδία επισκίασε τους εορτασμούς για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την εθνική Ισπανίας στη Σιουδάδ Ροντρίγκο της επαρχίας Σαλαμάνκα.

Ένα 13χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν τμήμα του ιστορικού σιντριβανιού του «Χοντρού Δέντρου» κατέρρευσε κάτω από το βάρος του πλήθους, καταπλακώνοντας τον ανήλικο με μια μεγάλη πέτρα.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των αστυνομικών να απομακρύνουν τα συντρίμμια, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του, με το Δημοτικό Συμβούλιο να κηρύσσει τριήμερο επίσημο πένθος.

Η κατάρρευση στο σιντριβάνι του «Χοντρού Δέντρου»

Σύμφωνα με noticiasdeNavarra το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, όταν εκατοντάδες νέοι είχαν συγκεντρωθεί στο εμβληματικό σιντριβάνι του «Χοντρού Δέντρου» (Fuente του Árbol Gordo) για να γιορτάσουν τη νίκη της «Ρόχα».

Καθώς αρκετά άτομα ανέβηκαν πάνω στις κατασκευές του σιντριβανιού, τμήμα της λίθινης δομής υποχώρησε ξαφνικά κάτω από το βάρος του πλήθους, μια μεγάλη πέτρα αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στον 13χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Δραματικές προσπάθειες απεγκλωβισμού

Στο σημείο επικράτησε αμέσως επικρατεί πανικός. Οι τοπικές αρχές και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν ακαριαία, προσπαθώντας να μετακινήσουν τα βαριά συντρίμμια και τις πέτρες για να απεγκλωβίσουν το άτυχο παιδί.

Παρά την ταχύτατη επέμβαση των Αρχών, ο 13χρονος έφερε βαρύτατα τραύματα και υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

Τριήμερο πένθος και μεσίστιες σημαίες

Η είδηση της τραγωδίας προκάλεσε σοκ και απέραντη θλίψη. Σε επίσημη ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Δημοτικό Συμβούλιο της Σιουδάδ Ροντρίγκο εξέφρασε τη βαθιά του συμπαράσταση στην οικογένεια του ανήλικου.

«Ολόκληρη η πόλη της Σιουδάδ Ροντρίγκο αισθάνεται αυτή την απώλεια και συμπαραστέκεται στην οικογένεια και τους φίλους του ανηλίκου στο πένθος τους. Αυτό που θα έπρεπε να ήταν ένας εορτασμός της νίκης της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετατράπηκε σε τραγωδία για ολόκληρη την κοινότητά μας», ανέφερε η δημοτική αρχή, απευθύνοντας παράλληλα ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τρεις σοβαρά τραυματίες.

Ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής, αποφασίστηκε οι σημαίες στο Δημαρχείο της πόλης να κυματίζουν μεσίστιες από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου.