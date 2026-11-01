Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή του Τολέδο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών, προκαλώντας σοκ στην Ισπανία και έντονους συνειρμούς με την τραγωδία των Τεμπών.

Οι ερευνητικές αρχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της CIAF και της AITAT, έχουν ήδη ξεκινήσει τη συλλογή κρίσιμων στοιχείων από το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Atocha. Ειδικοί αναλυτές σιδηροδρομικών ατυχημάτων υπογραμμίζουν ότι ένα συμβάν τέτοιας κλίμακας δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία μόνο αιτία ή αποκλειστικά σε ανθρώπινο σφάλμα, αλλά σε έναν μοιραίο συνδυασμό τεχνικών αστοχιών και λειτουργικών κενών.

Οι προειδοποιήσεις της CIAF από το 2025 για τον ανθρώπινο παράγοντα

Το δυστύχημα έφερε στην επιφάνεια συστημικές ευπάθειες για τις οποίες η αρμόδια επιτροπή CIAF είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2025. Αφορμή είχε σταθεί ένα σχεδόν πανομοιότυπο περιστατικό του 2024 στον σταθμό της Κουένκα, όπου το σύστημα ασφαλείας είχε σταματήσει αυτόματα έναν συρμό, αλλά ο ελεγκτής κυκλοφορίας έδωσε λανθασμένα άδεια επανεκκίνησης.

Η τότε έκθεση είχε τονίσει πως η εξάρτηση της ασφάλειας αποκλειστικά από τον οπτικό έλεγχο και την κρίση του ανθρώπινου παράγοντα ως ύστατου φράγματος αποτελεί ευάλωτη πρακτική και είχε ζητήσει την άμεση ενσωμάτωση πρόσθετων τεχνικών ασφαλιστικών δικλίδων.

Η πτώση του συστήματος LZB

Στον πυρήνα του συμβάντος βρίσκεται η αποσύνδεση του γερμανικού συστήματος αυτόματης προστασίας LZB, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες εκμηδενίζει το περιθώριο ανθρώπινου λάθους. Όταν το σύστημα κατέρρευσε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το δίκτυο τέθηκε αυτόματα σε λειτουργία ASFA. Το εφεδρικό αυτό σύστημα βασίζεται σε πλευρικά φανάρια και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ μηχανοδηγών και κέντρου ελέγχου, εισάγοντας ξανά τον ανθρώπινο παράγοντα στη διαδικασία.

Παράλληλα, τα μέτρα αποτροπής σύγκρουσης του ASFA λειτουργούν ανά τμήματα γραμμής και όχι συνεχόμενα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενεργοποιηθούν όταν δύο συρμοί βρεθούν ταυτόχρονα εντός του ίδιου τμήματος.

Η ακινητοποίηση του συρμού Iryo

Ενώ η μηχανοδηγός του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe είχε λάβει επίσημη άδεια να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, ο συρμός της ιδιωτικής εταιρείας Iryo παρέμενε ακινητοποιημένος στην ίδια γραμμή.

Η διοίκηση της Iryo είχε επισημάνει δημόσια λίγο καιρό πριν ότι τα τρένα της αντιμετώπιζαν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στην επανεκκίνηση κάθε φορά που αποσυνδεόταν το παλαιότερης τεχνολογίας σύστημα LZB. Η αδυναμία άμεσης επαναφοράς του ακινητοποιημένου συρμού, σε συνδυασμό με την άδεια διέλευσης που δόθηκε στο δεύτερο τρένο χωρίς να έχει καθαρίσει η διαδρομή, αποτέλεσαν τους καθοριστικούς παράγοντες που οδήγησαν στη σφοδρή σύγκρουση.