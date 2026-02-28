Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ (φωτό) δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει τη μονομερή στρατιωτική δράση όπως την αποκάλεσε των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία, είπε, αποτελεί κλιμάκωση και συμβάλλει σε μια πιο επισφαλή και επιθετική διεθνή τάξη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο Σάντσεθ είπε ακόμη ότι απορρίπτει τις ενέργειες του ιρανικού καθεστώτος και του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

«Απαιτούμε άμεση αποκλιμάκωση και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.