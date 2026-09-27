Την πρόθεση της ισπανικής κυβέρνησης να παρέμβει άμεσα για την αντιμετώπιση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος εξέφρασε ο Πέδρο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ.

Η 80χρονη γυναίκα, η οποία έχασε πρόσφατα το σπίτι της, έχει μετατραπεί σε πρόσωπο-σύμβολο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με τις εξώσεις και τα ενοίκια στη χώρα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός τη διαβεβαίωσε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα νέο νομοσχέδιο προστασίας των ενοικιαστών. Το σχετικό πλαίσιο αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως στη συνεδρίαση του επόμενου υπουργικού συμβουλίου, την ερχόμενη Τρίτη, με στόχο να τεθεί ένα φρένο στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά.

«Χθες, η Μαρικάρμεν έκανε ένα βίντεο και ζήτησε από την κυβέρνηση της Ισπανίας και ιδίως από εμένα να παρουσιάσουμε την προσεχή Τρίτη ένα νομοθετικό διάταγμα, προκειμένου να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο θέμα της στέγασης, που βιώνουν πολλές ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και εκατομμύρια και εκατομμύρια Ισπανοί και Ισπανίδες, οι οποίοι επίσης πλήττονται από τη στεγαστική κρίση», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συγκέντρωση που διοργάνωσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα ενόψει των επόμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, το 2027.

«Μαρικάρμεν, έχω ένα μήνυμα για εσένα. Η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά προκειμένου να παρουσιάσει την προσεχή Τρίτη το νομοθετικό διάταγμα για τη στέγαση. Και ζητώ από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να καταβάλουν μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου αυτό να επικυρωθεί από το ισπανικό κοινοβούλιο», συνέχισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, καταγγέλλοντας την πολιτική που ακολουθεί το Λαϊκό Κόμμα (δεξιά), το οποίο ελέγχει αυτήν τη στιγμή τον δήμο και την περιφέρεια της Μαδρίτης.

«Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα ανθρωπιάς», υπογράμμισε.