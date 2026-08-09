Η Ισπανία έλεγξε περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα έξι μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά από την διαφωνία μεταξύ του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίδας Τζόρτζια Μελόνι για την παράτυπη μετανάστευση.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας πραγματοποίησε τους ελέγχους σε συνολικό αριθμό 199 ταξιδιωτών σε 12 πτήσεις από την Ιταλία, στα αεροδρόμια της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης, της Σεβίλλης, του Μπιλμπάο, του Αλικάντε και της Βαλένθια, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου.

Υπενθυμίζουμε πως η Ισπανία ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου, μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από τη Ρώμη που υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά υποκινήθηκαν από το μαζικό κύμα μετανάστευσης 72.000 μεταναστών στην Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, στις 30 Ιουλίου.

Η κόντρα Σάντσεθ – Μελόνι

Σε σοβαρή κρίση, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξελίσσεται η κόντρα μεταξύ Μελόνι και Σάντσεθ, μετά την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να παύσει προσωρινά την ισχύ της Συμφωνίας Σένγκεν.

«Η Ισπανία θα αναγκαστεί να λάβει αναλογικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των πολιτών της», ανέφερε σε δήλωσή του την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα συνεχιστούν οι έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών, καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην χώρα, μέσω Ιταλίας.

Ειδικότερα, μετά την μεταναστευτική κρίση της Θέουτα, η Μελόνι, μαζί με τη Μέτε Φρεντέρικσεν της Δανίας, συνέταξαν επιστολή που υπεγράφη από 22 χώρες της ΕΕ, ζητώντας μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση και κατηγορώντας την ισπανική φιλομεταναστευτική πολιτική ως «παράγοντα προσέλκυσης».

Η αναστολή της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία «είναι ένα προσωρινό μέτρο που επιτρέπεται από τις συνθήκες της ΕΕ, θα δούμε μετά τις 15 Αυγούστου εάν αυτή η απειλή θα επιβεβαιωθεί», δήλωσε ο Ματέο Πιαντεντόζι, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών, σε συνέντευξή του. Αναφερόταν στη διάρκεια της αναστολής της Συμφωνίας Σένγκεν από την Ιταλία με την Ισπανία, λόγω της πίεσης των παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. «Μόλις αντιληφθούμε ότι ο κίνδυνος έχει περάσει, θα είμαστε ευτυχείς, πρώτα απ’ όλα για την Ισπανία, μετά για την Ευρώπη και επίσης για την Ιταλία», πρόσθεσε ο Υπουργός.