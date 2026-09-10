Οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες μαροκινές αλλά και τη Μαδρίτη για το σχέδιο εφόδου στη Θέουτα, μία ημέρα πριν περάσουν στον ισπανικό θύλακα περισσότεροι από 70.000 μετανάστες, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η ισπανική κυβέρνηση.

Σε σημείωμα του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών (CNI) της Ισπανίας προς τις μαροκινές υπηρεσίες DGST και DGED, στις 29 Ιουλίου, αναφερόταν ότι σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για μετανάστες γινόταν λόγος για σχέδια εισόδου τους στη Θέουτα σκαρφαλώνοντας τον μεθοριακό φράχτη ή κολυμπώντας γύρω από αυτόν. Οι μετανάστες σκόπευαν να επωφεληθούν από τους εορτασμούς για την Ημέρα του Θρόνου στο Μαρόκο.

Την ίδια ημέρα το CNI προειδοποίησε τον εκπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα, σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα μηνύματα που εστάλησαν μέσω του WhatsApp.

«Υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες με συνολικά 180.000 ακολούθους. Απλώς για να σας δώσουμε μια ιδέα για την κλίμακα» γράφει το CNI αναφερόμενο στον αριθμό των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτές τις ομάδες, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Η κυβέρνηση του Μαρόκου δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Έξι εβδομάδες μετά τη μαζική είσοδο των μεταναστών, κατά την οποία υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν 140 άνθρωποι, περισσότεροι από 10.000 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ασυνόδευτοι ανήλικοι, παραμένουν στη Θέουτα, σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή στους δρόμους και τις παραλίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Σχεδόν καθημερινά, κάτοικοι του θύλακα οργανώνουν διαδηλώσεις, οργισμένοι για τον τρόπο με τον οποίο η ισπανική κυβέρνηση διαχειρίζεται την κρίση.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων είναι πιθανό να στρέψει την προσοχή στις επιχειρησιακές αποφάσεις που ελήφθησαν τις ώρες πριν φτάσουν στη Θέουτα οι μετανάστες και στα μέτρα που εφαρμόστηκαν για να τους αποτρέψουν.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες υποστήριξε ωστόσο ότι τα έγγραφα δείχνουν ότι δεν υπήρξε κάποια προειδοποίηση για το πλήθος των μεταναστών που κατέκλυσαν τη Θέουτα στις 30 Ιουλίου. «Σας μιλώ ως υπουργός Εξωτερικών, βασιζόμενος σε όσα έζησα εκείνη την ημέρα. Δεν ήμουν ενήμερος για οποιαδήποτε πληροφορία που να έδειχνε το μέγεθος της χιονοστιβάδας», είπε σε δημοσιογράφους την Τετάρτη. Την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ότι αν και υπήρχαν «αναφορές για την κατάσταση» στα σύνορα, καμία πληροφορία δεν αποκάλυπτε το μέγεθος της κρίσης, ούτε υπήρχαν αποδείξεις ότι ενορχηστρώθηκε από τις μαροκινές αρχές.

Την Τετάρτη, η ισπανική κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα 40 αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών, μηνύματα και προειδοποιήσεις για την κατάσταση στη Θέουτα στο διάστημα από την 1η μέχρι την 31η Ιουλίου. Ο Σάντσεθ είχε δεσμευτεί ότι θα δημοσιοποιήσει αυτά τα έγγραφα.

«Από τις 25 Ιουλίου, μια μεταναστευτική κρίση εξελίσσεται στη Θέουτα, με την άφιξη περίπου 1.700 μεταναστών δια θαλάσσης από το Μαρόκο (…) οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι αναμένονται περισσότερες παραβιάσεις των συνόρων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα» ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας σε ένα εσωτερικό υπόμνημα της 30ής Ιουλίου, περιγράφοντας την κατάσταση στα μαροκινά παράλια κοντά στον ισπανικό θύλακα ως «μεταναστευτικό χάος».