Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην Ιβηρική Χερσόνησο. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία μέσα σε μόλις έναν μήνα εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών, την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικά και πρόωρα κύματα καύσωνα.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα (1/7) το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III στη Μαδρίτη, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου καταγράφηκαν τουλάχιστον 1.028 θάνατοι που αποδίδονται άμεσα ή έμμεσα στις συνθήκες έντονης ζέστης.

Δραματική αύξηση της θνησιμότητας

Ο αριθμός αυτός προκαλεί έντονη ανησυχία στους επιστήμονες, καθώς είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τον Ιούνιο του 2025 είχαν καταγραφεί 407 θάνατοι λόγω ζέστης, σε έναν μήνα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ο πιο θερμός Ιούνιος στα χρονικά των καταγραφών της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της χώρας (Aemet).

Η φετινή χρονιά, ωστόσο, φαίνεται πως καταρρίπτει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, με τη θερμική καταπόνηση του πληθυσμού να χτυπά κόκκινο.

Το πιο θερμό πρώτο εξάμηνο στην ιστορία

Παράλληλα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Υγείας, η Aemet προχώρησε σήμερα σε μια εξίσου ανησυχητική ανακοίνωση. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το πρώτο μισό του 2026 αποτελεί επίσημα «το πιο ζεστό εξάμηνο που έχει καταγραφεί ποτέ» στην ιστορία της Ισπανίας.

Η μέση θερμοκρασία στη χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε κατά 1,6°C πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αδιάψευστος μάρτυρας η κλιματική αλλαγή

Η τάση αυτή δεν είναι συγκυριακή, αλλά επιβεβαιώνει την ταχύτατη υπερθέρμανση της περιοχής. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «X» (πρώην Twitter), η Aemet ξεκαθάρισε το τοπίο αναφέροντας: «Τα επτά πρώτα εξάμηνα που ήταν τα πιο ζεστά από αυτά που έχουν καταγραφεί από το 1961, σημειώθηκαν στη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών».

Το γεγονός ότι οι επτά πιο θερμές περίοδοι των τελευταίων 65 ετών έχουν συμπυκνωθεί μέσα στην τελευταία δεκαετία, αποδεικνύει σύμφωνα με τους ειδικούς ότι η Μεσόγειος και η Ιβηρική βρίσκονται στο επίκεντρο της κλιματικής κατάρρευσης, με το κόστος σε ανθρώπινες ζωές να είναι πλέον βαρύτατο.