Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας ανακοίνωσε την Τρίτη (03/11) ο Όσκαρ Πουέντε, υπό το βάρος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο Τολέδο που στοίχισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους και άφησε πίσω της περίπου 200 τραυματίες.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης, έπειτα από ασφυκτικές πιέσεις που άσκησαν πολιτικές δυνάμεις της χώρας, μεταξύ των οποίων το PP, το Vox αλλά και ο κυβερνητικός συνασπισμός Sumar.

Η δήλωση παραίτησης και οι αναφορές στις υποδομές

Απευθυνόμενος στο ισπανικό κοινοβούλιο, ο Όσκαρ Πουέντε εξήγησε το σκεπτικό της απόφασής του, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Ένας υπουργός Μεταφορών σε μια χώρα όπως η Ισπανία δεν μπορεί να παραμείνει στο αξίωμά του μετά από δύο ατυχήματα σε λιγότερο από ένα χρόνο».

Παράλληλα, όπως σημειώνει η ισπανική εφημερίδα El País, ο απερχόμενος υπουργός υπεραμύνθηκε της κατάστασης του δικτύου, επαναλαμβάνοντας ότι η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλλη «δεν είναι ούτε εγκαταλελειμμένη ούτε ξεχασμένη υποδομή».

Το χρονικό της πολύνεκρης σύγκρουσης

Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο υπουργός περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το κέντρο ελέγχου Tocha επέτρεψε στον συρμό της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων AVE να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι υπήρχε καταγεγραμμένο σφάλμα στο σύστημα ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, αμαξοστοιχία της ιδιωτικής εταιρείας Iryo είχε ακινητοποιηθεί πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Το αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο θάνατος 69 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους καταγράφηκε και ένας Πορτογάλος υπήκοος, καθώς και ο τραυματισμός περίπου 200 επιβατών.