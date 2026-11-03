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Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας ανακοίνωσε την Τρίτη (03/11) ο Όσκαρ Πουέντε, υπό το βάρος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο Τολέδο που στοίχισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους και άφησε πίσω της περίπου 200 τραυματίες.
Η απόφαση γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης, έπειτα από ασφυκτικές πιέσεις που άσκησαν πολιτικές δυνάμεις της χώρας, μεταξύ των οποίων το PP, το Vox αλλά και ο κυβερνητικός συνασπισμός Sumar.
Η δήλωση παραίτησης και οι αναφορές στις υποδομές
Απευθυνόμενος στο ισπανικό κοινοβούλιο, ο Όσκαρ Πουέντε εξήγησε το σκεπτικό της απόφασής του, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Ένας υπουργός Μεταφορών σε μια χώρα όπως η Ισπανία δεν μπορεί να παραμείνει στο αξίωμά του μετά από δύο ατυχήματα σε λιγότερο από ένα χρόνο».
Παράλληλα, όπως σημειώνει η ισπανική εφημερίδα El País, ο απερχόμενος υπουργός υπεραμύνθηκε της κατάστασης του δικτύου, επαναλαμβάνοντας ότι η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλλη «δεν είναι ούτε εγκαταλελειμμένη ούτε ξεχασμένη υποδομή».
Το χρονικό της πολύνεκρης σύγκρουσης
Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο υπουργός περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
- Το κέντρο ελέγχου Tocha επέτρεψε στον συρμό της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων AVE να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι υπήρχε καταγεγραμμένο σφάλμα στο σύστημα ασφαλείας.
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Την ίδια ώρα, αμαξοστοιχία της ιδιωτικής εταιρείας Iryo είχε ακινητοποιηθεί πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.
Το αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο θάνατος 69 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους καταγράφηκε και ένας Πορτογάλος υπήκοος, καθώς και ο τραυματισμός περίπου 200 επιβατών.