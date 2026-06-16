Η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, Μπεγκόνια Γκόμεθ, ενημερώθηκε από τον ανακριτή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο ότι η υπόθεσή της οδεύει προς δίκη, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με τέσσερις σοβαρές κατηγορίες: εμπορία επιρροής, διαφθορά στις επιχειρήσεις, υπεξαίρεση και παράνομη ιδιοποίηση εμπορικού σήματος.

Η Γκόμεθ προσήλθε τη Δευτέρα 15/6, λίγο μετά τις 18:00, στο Ανακριτικό Δικαστήριο υπ’ αριθμόν 41 της Μαδρίτης, στο πλαίσιο προκαταρκτικής ακρόασης που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 9 Ιουνίου, αλλά είχε αναβληθεί σύμφωνα με το Euronews.

Ισπανία: Το επόμενο βήμα της δικαστικής διαδικασίας

Η ακρόαση αποτελεί μέρος της διαδικασίας που θα καθορίσει εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε δίκη με ενόρκους για τα τέσσερα αδικήματα που αποδίδονται στη σύζυγο του πρωθυπουργού.

Στην ίδια διαδικασία κλήθηκαν επίσης να εμφανιστούν η σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου στη Μονκλόα, Κριστίνα Άλβαρες, καθώς και ο επιχειρηματίας Χουάν Κάρλος Μπαραμπές.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 18:20, με τη Μπεγκόνια Γκόμεθ να εισέρχεται στο δικαστικό μέγαρο μέσω του υπόγειου γκαράζ, αποφεύγοντας την κεντρική είσοδο.

Διαδηλώσεις έξω από τα δικαστήρια

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο δικαστήριο, περίπου είκοσι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το συγκρότημα της Πλάθα ντε Καστίγια.

Κρατώντας ισπανικές σημαίες και πανό που συνδέονταν με τις οργανώσεις Hazte Oír και Vox, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης την ώρα που οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροί τους έφθαναν στο δικαστήριο. Η αστυνομία αναγκάστηκε να παρέμβει προκειμένου να απομακρύνει τους διαδηλωτές από την είσοδο του κτιρίου.

Αίτημα αλλαγής αίθουσας και προειδοποίηση του ανακριτή

Η υπεράσπιση της Μπεγκόνια Γκόμεθ ζήτησε να αλλάξει η αίθουσα διεξαγωγής της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι τα συνθήματα και οι φωνές των διαδηλωτών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ακόμη και ντουντούκες, δυσχέραιναν την ομαλή διεξαγωγή της ακρόασης.

Ο δικηγόρος της οργάνωσης Hazte Oír, Χαβιέρ Μαρία Πέρεθ Ρολδάν, απέφυγε να διευκρινίσει ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε περίπτωση που η Γκόμεθ δεν εμφανιζόταν στο δικαστήριο, όπως είχε συμβεί σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Πάντως, σύμφωνα με την ισπανική διαδικασία, η πολιτική αγωγή θα μπορούσε ακόμη και να ζητήσει την προφυλάκισή της σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο ανακριτής είχε ήδη προειδοποιήσει τη σύζυγο του πρωθυπουργού ότι, σε περίπτωση απουσίας της, θα μπορούσε να διατάξει την υποχρεωτική προσαγωγή της από την αστυνομία.

Πολιτική αντιπαράθεση

Η δικαστική εξέλιξη πυροδότησε νέα πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία. Η εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος (PP), Έστερ Μουνιόθ, κατηγόρησε τον υπουργό Φέλιξ Μπολάνιος ότι επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις σε δικαστές και εισαγγελείς και ότι συνεργάζεται με ένα υποτιθέμενο «παρακράτος» που, όπως υποστήριξε, συνδέεται με το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά της στάσης της κυβέρνησης απέναντι στη Δικαιοσύνη.