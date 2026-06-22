Σε τροχιά μετώπου οδηγούνται οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές στην Ισπανία, καθώς το πειθαρχικό όργανο των δικαστών (CGPJ) ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας κατά του δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, ο οποίος ηγείται της έρευνας σε βάρος της συζύγου του πρωθυπουργού, Μπεγκόνια Γκόμεθ.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, έπειτα από έρευνες δύο ετών, ο δικαστής Πεϊνάδο αποφάσισε την παραπομπή της Γκόμεθ σε δίκη για διαφθορά, επιβάλλοντάς της παράλληλα απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ωστόσο, η επιχειρηματολογία του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς ισχυρίστηκε ότι υπάρχει κίνδυνος αστυνομικοί, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν άνωθεν εντολών, να διευκολύνουν μια ενδεχόμενη διαφυγή της συζύγου του Πέδρο Σάντσεθ στο εξωτερικό.

Η ηγεσία της αστυνομίας αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς αδικαιολόγητους και υπενθυμίζοντας την πολιτική ουδετερότητα του σώματος.

Από την πλευρά του, το Γενικό Συμβούλιο της Δικαστικής Εξουσίας στη Μαδρίτη επεσήμανε ότι οι δηλώσεις του Πεϊνάδο ενδέχεται να συνιστούν σοβαρή παράβαση της υποχρέωσης σεβασμού προς τα αστυνομικά όργανα.