Η Μαρία δελ Κάρμεν Αμπασκάλ (Maria del Carmen Abascal), η 87χρονη γυναίκα της οποίας η έξωση από το σπίτι της στη Μαδρίτη προκάλεσε κυβερνητική κρίση στην Ισπανία, απεβίωσε, σύμφωνα με το Συνδικάτο Ενοικιαστών της ισπανικής πρωτεύουσας.

Γνωστή στην Ισπανία απλά ως Μαρικάρμεν, πέθανε δύο εβδομάδες μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια, όταν το ενοίκιό της αυξήθηκε από τα 500 ευρώ στα 2.650 ευρώ.

«Με θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Μαρικάρμεν απεβίωσε σήμερα. Όπως όλοι γνωρίζετε, υπέστη έξωση στις 23 Σεπτεμβρίου και έκτοτε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο», ανέφερε το συνδικάτο σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. «Παρόλο που επιτεύχθηκε μια ιστορική συμφωνία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, αυτή η λύση ήρθε πολύ αργά».

Η υπόθεσή της ανέδειξε την αυξανόμενη πίεση που υφίστανται οι μακροχρόνιοι ενοικιαστές σε μεγάλες πόλεις και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου η εκτόξευση των ενοικίων, η αναβάθμιση των περιοχών και η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης έχουν τροφοδοτήσει κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές.

Η έξωση της Μαρικάρμεν προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, οδηγώντας στην απόφαση του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ την περασμένη Δευτέρα να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.