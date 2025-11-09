Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η φουρτουνιασμένη θάλασσα της Τενερίφης μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τρεις ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίστηκαν, όταν ξαφνικά, κύματα παρέσυραν λουόμενους και επισκέπτες στον ωκεανό.

Το περιστατικό συνέβη σε διάφορα σημεία του νησιού, αναδεικνύοντας την απρόβλεπτη δύναμη της φύσης, και την επικίνδυνη αμέλεια των ανθρώπων που την αντιμετώπισαν.

Ένα ελικόπτερο διάσωσης έσπευσε σε παραλία στη Λα Γκουάντσα, στο βόρειο τμήμα του νησιού, για να περισώσει έναν άνδρα που είχε παρασυρθεί από τα κύματα.

Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού, ο 43χρονος Ισπανός που ψάρευε στο σημείο, έπεσε από μεγάλο ύψος και διαπιστώθηκε νεκρός κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο.

Σε άλλο σημείο, στην παραλία Ελ Καμπέσο, στο νότιο τμήμα της Τενερίφης, ένας άνδρας βρέθηκε να επιπλέει και οι ναυαγοσώστες επιχείρησαν να τον σώσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη.

Μια ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Πουέρτο δε λα Κρουθ, στα βόρεια, όπου μια 79χρονη Ολλανδή υπέστη θανατηφόρο καρδιακό επεισόδιο, όταν ένα τεράστιο κύμα παρέσυρε 10 άτομα στη θάλασσα.

Οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης επιβεβαίωσαν μέσω κοινωνικών δικτύων, ότι οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά στο νερό, καθώς ένα απροσδόκητα μεγάλο κύμα χτύπησε την προβλήτα και τους παρέσυρε στον ωκεανό.

Ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός La Radio Canaria ανάρτησε πλάνα στην πλατφόρμα X, που δείχνουν τη στιγμή που τα κύματα τραβούν αρκετούς επισκέπτες από την προβλήτα του Πουέρτο δε λα Κρουθ, υπενθυμίζοντας πόσο γρήγορα η απερισκεψία μπορεί να μετατραπεί σε μοιραίο λάθος.

Επιπλέον, στην παραλία Ρόκε δε λας Μποντέγκας, στη βορειοανατολική γωνία του νησιού, τουλάχιστον πέντε Γάλλοι τουρίστες τραυματίστηκαν όταν ένα ισχυρό κύμα τους τράβηξε στο νερό. Οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης είχαν προειδοποιήσει για ισχυρούς ανέμους και παλιρροϊκά κύματα — συχνό φαινόμενο το φθινόπωρο και τον χειμώνα — ωστόσο, πολλοί αγνόησαν τις οδηγίες και βρέθηκαν εκτεθειμένοι στην οργή της θάλασσας.

Οι Αρχές συνεχίζουν να επισημαίνουν ότι οι προβλήτες και τα εκτεθειμένα σημεία παραμένουν επικίνδυνα, και καλούν τους επισκέπτες να μην επιχειρούν να τραβούν φωτογραφίες ή βίντεο μπροστά από τα κύματα, καθώς η φύση δεν συγχωρεί την απερισκεψία.

Η τραγωδία στην Τενερίφη είναι μια ζωντανή υπενθύμιση ότι, όσο εντυπωσιακή κι αν φαίνεται η δύναμη της θάλασσας, η απροσεξία μπορεί να κοστίσει τη ζωή — και η φθινοπωρινή ομορφιά του Ατλαντικού κρύβει κινδύνους που δεν επιτρέπεται να υποτιμηθούν.

🔴Tres personas han fallecido y otras quince han resultado heridas por golpes de mar registrados en Tenerife. ➡️En #TiempoDeAlisios recibíamos a Pedro López, un camarero que se lanzó al agua para salvar la vida de tres personas en el Puerto de La Cruz. 📡https://t.co/Rkqwj1b5KO pic.twitter.com/gcTEynho6p — La Radio Canaria (@laradiocanaria) November 9, 2025

Με πληροφορίες από: Independent