Σε εθνική τραγωδία εξελίσσεται το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην επαρχία του Τολέδο.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν μέχρι στιγμής 80 τραυματίες από τους οποίους οι 50 είναι σε σοβαρή κατάσταση, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα κατεστραμμένα βαγόνια και τις Αρχές να προειδοποιούν ότι η πλήρης έκταση της τραγωδίας δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης, στην περιοχή της Ούρντα, στη γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, η πρώτη ειδοποίηση για τη σύγκρουση καταγράφηκε στις 08:54 τοπική ώρα.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα AVE της Renfe και ένας συρμός της ιδιωτικής εταιρείας Iryo.

Οι πρώτες ενδείξεις που εξετάζονται αναφέρουν ότι το AVE ενδέχεται να προσέκρουσε από πίσω στον συρμό της Iryo, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια του δεύτερου τρένου να εκτροχιαστούν. Πρόκειται, ωστόσο, για αρχικό σενάριο και όχι για οριστικό πόρισμα ως προς τα αίτια της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η El País, το σιδηροδρομικό δυστύχημα φέρεται να συνδέεται με βλάβη στο κεντρικό σύστημα σηματοδότησης της γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης – Σεβίλλης.

Το πρόβλημα, όπως αναφέρεται, ανάγκασε τις αρμόδιες υπηρεσίες να περάσουν σε χειροκίνητη διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών, εξέλιξη που εξετάζεται ως βασικός παράγοντας για τη σύγκρουση.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον αν και σε ποιο βαθμό η δυσλειτουργία του συστήματος σηματοδότησης επηρέασε τις εντολές κυκλοφορίας που δόθηκαν λίγο πριν από το δυστύχημα.

Βαγόνια εκτός γραμμής και εικόνες καταστροφής

Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε βαγόνια βγήκαν από τις ράγες, αφήνοντας πίσω τους μία εικόνα καταστροφής.

Στα πρώτα λεπτά μετά το δυστύχημα επικράτησε πανικός. Επιβάτες προσπαθούσαν να αντιληφθούν τι είχε συμβεί, άλλοι αναζητούσαν διέξοδο από τα βαγόνια και όσοι μπορούσαν να κινηθούν επιχειρούσαν να βοηθήσουν τραυματισμένους συνεπιβάτες τους.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από τους σταθμούς Αλκάθαρ ντε Σαν Χουάν και Οργκάθ, ομάδες Πολιτικής Προστασίας από γειτονικούς δήμους, ασθενοφόρα, τρία υγειονομικά ελικόπτερα και δύο κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας.

Οι διασώστες επικεντρώθηκαν κυρίως στα τμήματα των συρμών που είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, προσπαθώντας να αποκτήσουν πρόσβαση σε επιβάτες που βρίσκονταν μέσα στα βαγόνια.

«Άνθρωποι εκτινάχθηκαν από το τρένο»

Οι αφηγήσεις των επιζώντων αποτυπώνουν με δραματικό τρόπο τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Ο Χεσούς Χερόνιμο, 54 ετών, ταξίδευε στο δεύτερο βαγόνι του AVE με προορισμό τη Σεβίλλη.

Ο ίδιος πηγαίνει συχνά στην πόλη για επαγγελματικές υποχρεώσεις και τη στιγμή της σύγκρουσης εργαζόταν στον φορητό υπολογιστή του.

Ξαφνικά ένιωσε μία εξαιρετικά ισχυρή κίνηση και εκτινάχθηκε προς τα εμπρός, χτυπώντας στο κάθισμα που βρισκόταν μπροστά του.

Τις πρώτες στιγμές, όπως περιέγραψε, κανείς μέσα στο βαγόνι δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Οι επιβάτες θεωρούσαν ότι το τρένο είχε εκτροχιαστεί.

Σταδιακά άρχισαν να εγκαταλείπουν τον συρμό και τότε αντίκρισαν την πραγματική εικόνα της καταστροφής: βαγόνια με κλίση, τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους σε κατάσταση σοκ.

Ο 54χρονος περιέγραψε ότι άνθρωποι εκτινάχθηκαν από το τρένο, ενώ γύρω του επιβάτες προσπαθούσαν να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες.

«Το χτύπημα ήταν τρομακτικά δυνατό»

Τη βιαιότητα της πρόσκρουσης περιέγραψε και ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Λαγκούνα, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα τελευταία βαγόνια του AVE.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν αρκετά πίσω στον συρμό, ανέφερε ότι αισθάνθηκε τη σύγκρουση με τεράστια ένταση.

«Το χτύπημα ήταν τρομακτικά δυνατό», περιέγραψε, εξηγώντας ότι ακολούθησαν δευτερόλεπτα απόλυτης σύγχυσης.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η δύναμη που αναπτύχθηκε ήταν τέτοια ώστε τμήμα του άλλου τρένου μετακινήθηκε βίαια κατά τη σύγκρουση.

Μέσα στα βαγόνια, επιβάτες που είχαν πεταχτεί από τις θέσεις τους προσπαθούσαν να σηκωθούν, να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους και να καταλάβουν εάν υπήρχε ασφαλής έξοδος.

«Έχασε τα γυαλιά και το κινητό του»

Μία ακόμη ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας έδωσε η Μάρτα, της οποίας ο πατέρας ταξίδευε με το τρένο της Renfe.

Όπως περιέγραψε, ο πατέρας της εργαζόταν καθισμένος στη θέση του, με το τραπεζάκι μπροστά του κατεβασμένο, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.

Το χτύπημα ήταν τόσο ισχυρό ώστε έχασε τα γυαλιά και το κινητό του.

Γύρω του, σύμφωνα με όσα μετέφερε στη συνέχεια στην κόρη του, υπήρχαν άνθρωποι με ελαφρύτερα τραύματα, αλλά και επιβάτες με εμφανή χτυπήματα και αίματα στο κεφάλι.

Για αρκετή ώρα επικρατούσε αγωνία και σύγχυση, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα είχαν χαθεί μέσα στη σύγκρουση.

Οι επιβάτες έγιναν διασώστες

Την ώρα που οι πρώτες μονάδες έκτακτης ανάγκης έφταναν στο σημείο, όσοι επιβάτες είχαν καταφέρει να βγουν από τα βαγόνια και δεν είχαν τραυματιστεί σοβαρά άρχισαν να βοηθούν.

Άνθρωποι που λίγα λεπτά νωρίτερα ταξίδευαν κανονικά προς τον προορισμό τους βρέθηκαν ξαφνικά να μεταφέρουν τραυματίες, να καθοδηγούν διασώστες και να προσφέρουν ό,τι βοήθεια μπορούσαν.

Ο Χερόνιμο περιέγραψε χαρακτηριστικά ότι επιβάτες βοηθούσαν τα υγειονομικά συνεργεία κρατώντας ακόμη και σακούλες ορού με τα χέρια τους, ώστε οι διασώστες να μπορούν να περιθάλψουν τους τραυματίες.

Την ίδια στιγμή, οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τα περισσότερο κατεστραμμένα σημεία.

Η μάχη στα κατεστραμμένα βαγόνια

Η επιχείρηση διάσωσης αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη.

Βαγόνια είχαν βγει από τις ράγες, άλλα είχαν πάρει κλίση και τμήματα των συρμών είχαν υποστεί σημαντικές παραμορφώσεις από τη δύναμη της πρόσκρουσης.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή για να προσεγγίσουν το εσωτερικό των βαγονιών και να απομακρύνουν τραυματίες.

Παράλληλα, η περιοχή αποκλείστηκε ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση για ασθενοφόρα, οχήματα της Πυροσβεστικής και τις υπόλοιπες μονάδες έκτακτης ανάγκης.

Η παρουσία τριών υγειονομικών ελικοπτέρων και δύο κινητών μονάδων εντατικής θεραπείας δείχνει το μέγεθος της κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες στιγμές.

Αγωνία για τους συγγενείς

Την ίδια ώρα, για δεκάδες οικογένειες άρχισε μία διαφορετική μάχη: εκείνη της ενημέρωσης.

Συγγενείς επιβατών προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους και να μάθουν εάν βρίσκονταν ανάμεσα στους τραυματίες ή είχαν μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο.

Η Renfe ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποστήριξης επιβατών και συγγενών, ενώ οι Αρχές άρχισαν τη δύσκολη διαδικασία καταγραφής των τραυματιών και ταυτοποίησης των θυμάτων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να απαιτήσει χρόνο, καθώς στο τρένο επέβαινε μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών και η κατάσταση στα πρώτα λεπτά μετά τη σύγκρουση ήταν εξαιρετικά χαοτική.

Το κρίσιμο ερώτημα: Πώς βρέθηκαν τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή;

Παράλληλα με την επιχείρηση διάσωσης, ξεκίνησε και η διερεύνηση των αιτίων.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι πώς δύο τρένα υψηλής ταχύτητας έφτασαν σε σημείο να κινηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να σημειωθεί σύγκρουση.

Οι πρώτες ενδείξεις εξετάζουν το σενάριο σύμφωνα με το οποίο το AVE της Renfe ενδέχεται να προσέκρουσε από πίσω στον συρμό της Iryo, προκαλώντας τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών.

Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις των δύο τρένων πριν από το δυστύχημα.

Στο μικροσκόπιο θα μπουν τα δεδομένα των συστημάτων καταγραφής των συρμών, οι επικοινωνίες των μηχανοδηγών, οι εντολές που δόθηκαν από το κέντρο ελέγχου, καθώς και η λειτουργία των συστημάτων σηματοδότησης και ασφάλειας.

Το εάν υπήρξε ανθρώπινο λάθος, τεχνικό πρόβλημα ή συνδυασμός παραγόντων παραμένει προς το παρόν ανοικτό.

Καμία οριστική αιτία δεν έχει ανακοινωθεί.

Έρευνα χωρίς βιαστικά συμπεράσματα

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν τα ηλεκτρονικά δεδομένα που αποθηκεύονται στα τρένα.

Μέσω αυτών μπορεί να προσδιοριστεί η ταχύτητα των συρμών, οι ενέργειες των μηχανοδηγών, η λειτουργία των συστημάτων πέδησης και το τι συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν υπήρξε κάποια προειδοποίηση προς τους μηχανοδηγούς και ποια ακριβώς ήταν η κατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν αποτελούν τελικό συμπέρασμα και η πλήρης τεχνική διερεύνηση αναμένεται να είναι καθοριστική για την απόδοση των αιτιών του δυστυχήματος.

«Πάγωσε» η σύνδεση Μαδρίτης – Ανδαλουσίας

Η σύγκρουση προκάλεσε άμεσα τεράστια προβλήματα στο ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η ADIF προχώρησε στην αναστολή της κυκλοφορίας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία.

Οι ακυρώσεις προκάλεσαν αναστάτωση σε μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς, μεταξύ αυτών στην Puerta de Atocha της Μαδρίτης, αλλά και σε πόλεις της Ανδαλουσίας.

Επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν προς τον νότο ενημερώθηκαν για ακυρώσεις, ενώ η διακοπή επηρεάζει και τα δρομολόγια της επόμενης ημέρας. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της γραμμής.

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν στους σταθμούς της Σεβίλλης και της Μάλαγα, όπου ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αναστολή των συνδέσεων προς τη Μαδρίτη.

Πότε θα επιστρέψουν τα τρένα στις ράγες

Η επαναλειτουργία της γραμμής δεν εξαρτάται μόνο από την απομάκρυνση των κατεστραμμένων συρμών.

Πριν δοθεί ξανά στην κυκλοφορία θα πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα στο σημείο, να εξεταστεί η κατάσταση των γραμμών και των συστημάτων σηματοδότησης και να διαπιστωθεί ότι η υποδομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.

Παράλληλα, τα βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί θα πρέπει να απομακρυνθούν, διαδικασία που ενδέχεται να απαιτήσει βαριά μηχανήματα και ειδικό εξοπλισμό.

Γι’ αυτό και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα επιστροφής στην κανονική κυκλοφορία. Να σημειωθεί πως έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 100 δρομολόγια.

Αγωνία για την πρώην υπουργό Φάτιμα Μπάνιεθ – Επέβαινε σε ένα από τα τρένα της σύγκρουσης

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Ισπανία για την τύχη της πρώην υπουργού Εργασίας, Φάτιμα Μπάνιεθ, η οποία επιβεβαιώθηκε ότι επέβαινε σε μία από τις δύο αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας που συγκρούστηκαν.

Αναστέλλουν το πρόγραμμά τους οι πολιτικοί ηγέτες

Η έκταση του δυστυχήματος προκάλεσε άμεση αντίδραση και στην πολιτική ηγεσία της χώρας.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την αναστολή του προγράμματός του και δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε και τον πρόεδρο της Καστίλλης-Λα Μάντσα Εμίλιο Γκαρσία Πάτζε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα θύματα και στις οικογένειές τους, ενώ τόνισε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν σε συντονισμό με όλες τις αρμόδιες Αρχές.

Το πρόγραμμά του ανέστειλε και ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ο οποίος σημείωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η περίθαλψη των τραυματιών και η υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

Ο πρόεδρος της Καστίλλης-Λα Μάντσα ανακοίνωσε επίσης ότι κατευθύνεται προς την περιοχή και ότι η περιφερειακή κυβέρνηση αναστέλλει τις προγραμματισμένες δραστηριότητές της.

Η Ισπανία περιμένει απαντήσεις

Καθώς οι ώρες περνούν, το βάρος μετατοπίζεται πλέον σε δύο μέτωπα.

Το πρώτο είναι η ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης και η ακριβής αποτύπωση του αριθμού των θυμάτων και των τραυματιών.

Το δεύτερο είναι η απάντηση στο ερώτημα που κυριαρχεί μετά την τραγωδία: πώς ήταν δυνατόν να συγκρουστούν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας σε ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από την τεχνική έρευνα που μόλις έχει αρχίσει.

Μέχρι τότε, στην Ούρντα συνεχίζεται η μάχη των σωστικών συνεργείων, στους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς επικρατεί αναστάτωση και δεκάδες οικογένειες περιμένουν ενημέρωση για τους ανθρώπους τους.

Πίσω από τους αριθμούς των θυμάτων βρίσκονται επιβάτες που λίγα λεπτά πριν από τη σύγκρουση ταξίδευαν για δουλειά, για να συναντήσουν τις οικογένειές τους ή για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Και οι μαρτυρίες εκείνων που επέζησαν αποτυπώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο πόσο ξαφνικά ένα συνηθισμένο πρωινό ταξίδι μετατράπηκε σε μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες για τον ισπανικό σιδηρόδρομο.