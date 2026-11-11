Σε γενική απεργία συμμετέχουν σήμερα 11 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι στην Ισπανία, σε μια μαζική κινητοποίηση διαμαρτυρίας κατά της στεγαστικής κρίσης, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη γενική απεργία στη χώρα τα τελευταία 14 χρόνια που πραγματοποιείται με την ενιαία στήριξη των δύο ισχυρότερων εργατικών συνδικάτων, του UGT και του CCOO, καθώς και μικρότερων οργανώσεων και ενώσεων ενοικιαστών που διαμαρτύρονται για τις συνεχείς εξώσεις και την εκτόξευση του κόστους στέγασης. «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αλλάξουμε εντελώς το μοντέλο στέγασης αυτής της χώρας ώστε τα σπίτια να είναι για να ζούμε, αντί να βρίσκονται στην υπηρεσία μιας μειοψηφίας εισοδηματιών», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Μαδρίτης, Αλίσια ντελ Ρίο.

Τα δραματικά στοιχεία της στεγαστικής ασφυξίας

Η κινητοποίηση έρχεται ως συνέπεια της οξύτατης πίεσης που καταγράφεται στην ισπανική αγορά ακινήτων:

Έλλειμμα κατοικιών: Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας, το έλλειμμα κατοικιών ανέρχεται σε περίπου 750.000 ακίνητα και εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο έως το 2028.

Απρόσιτο κόστος για τους νέους: Η αδυναμία αγοράς κατοικίας έχει εκτινάξει τη ζήτηση για μισθώσεις. Βάσει στοιχείων του Συμβουλίου Νεολαίας της Ισπανίας, το μέσο ενοίκιο φτάνει τα 1.176 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 98,7% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου εργαζομένου.

Υψηλή συμμετοχή σε λιμάνια και βιομηχανία εν μέσω κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τα συνδικάτα UGT και CCOO, η αρχική συμμετοχή στην απεργία άγγιξε το 90% στα λιμάνια και στις γραμμές παραγωγής των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, όπου καταγράφηκε πλήρης αναστολή εργασιών σε μονάδες όπως της Volkswagen και της SEAT.

Παράλληλα, καταγράφηκε συμμετοχή:

85% στη βιομηχανία κρέατος

82% στην αποκομιδή απορριμμάτων

75% στον ενεργειακό τομέα

Χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής διαπιστώθηκαν στους κλάδους των ταχυδρομείων, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Την ίδια ώρα, οι προγραμματισμένες απογευματινές διαδηλώσεις απειλούνται από τις καταιγίδες «Τσαρλς» και «Μπρούνα», για τις οποίες η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και θαλασσοταραχή σε 14 περιοχές.

Βίντεο από την κινητοποίηση στην Ισπανία, στα πλαίσια της γενικής απεργίας:

Εικόνες από την κινητοποίση στα πλαίσια της απεργίας:

Το πολιτικό και προεκλογικό τοπίο

Η κοινωνική ανάφλεξη κορυφώθηκε έπειτα από εβδομάδες διαμαρτυριών που πυροδότησε η έξωση και ο επακόλουθος θάνατος μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη. Οι έντονες αυτές αντιδράσεις, σε συνδυασμό με την καταψήφιση των κυβερνητικών νομοσχεδίων για την προστασία των ενοικιαστών από το κοινοβούλιο, οδήγησαν τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Ενώ η κυβέρνηση αποδίδει την ευθύνη για την ανεπάρκεια στέγης και τα υψηλά ενοίκια στις περιφερειακές αρχές που ελέγχονται από τη δεξιά αντιπολίτευση, ο Σάντσεθ επιχειρεί να μετατοπίσει το δημόσιο ενδιαφέρον από τις υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν το περιβάλλον του και από το πρόσφατο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ωστόσο, σημαντικό μέρος των συνδικάτων και των διαδηλωτών αποδίδει ευθύνες και στην κεντρική κυβέρνηση τόσο για την κρίση στέγασης όσο και για τις χρόνιες παθογένειες στους σιδηροδρόμους.