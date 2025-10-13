Ένα τμήμα της Καταλονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, τέθηκε την Κυριακή σε κόκκινο συναγερμό για ισχυρές βροχοπτώσεις, την επομένη των προβλημάτων στις μεταφορές στο νησί της Ίμπιθα λόγω πρόβλεψης για κακοκαιρία.

Ο συναγερμός αυτός ενεργοποιήθηκε για την επαρχία της Ταραγόνα από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, η οποία προβλέπει 180 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες στο Δέλτα του Έβρου.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Καταλονίας έστειλε τηλεφωνική προειδοποίηση καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Μόντσια, νότια της Ταραγόνα, να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να μην πλησιάζουν υδατορέματα.

Και ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Σαλβαδόρ Ίλια, συμμετείχε στην έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν τη “μέγιστη προσοχή”.

Οι καταλανικές υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων δημοσίευσαν τα σχετικά στοιχεία για τις κλήσεις που έλαβαν, αναφέροντας μεγάλη αύξηση από τις 17.00 τοπική ώρα, με 142 καταγεγραμμένα κρούσματα. “Πλημμύρες έχουν καταγραφεί σε ορισμένα μέρη”, δήλωσε ήδη η Aemet στην πλατφόρμα X.

Προβλήματα στις μεταφορές άρχισαν να αναφέρονται, κυρίως λόγω πλημμυρών σε τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών και αυτοκινητοδρόμων.

Αυτός ο τελευταίος συναγερμός ενεργοποιείται μετά την ανακοίνωση ότι η περιφέρεια της Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία, η οποία πέρυσι υπέστη τις πιο φονικές πλημμύρες στη χώρα εδώ και δεκαετίες, σχετικά δεν επλήγη μετά τον νέο κόκκινο συναγερμό που ενεργοποιήθηκε την Παρασκευή.

Το αεροδρόμιο στην Ίμπιθα, νησί στ’ ανοικτά της περιφέρειας της Βαλένθια, αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του το Σάββατο, πριν την ξαναρχίσει αργότερα.

Οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν πλημμύρες.