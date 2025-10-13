Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι σε πολλές πόλεις της Καταλονίας, λόγω της καταιγίδας «Άλις».

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα, με τους δρόμους να γίνονται απροσπέλαστοι παγιδεύοντας πλήθος κόσμου, ενώ όλα τα δρομολόγια τρένων από και προς τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας ακυρώθηκαν.

Η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις, με τα πλάνα να δείχνουν χείμαρρους να διασχίζουν τους δρόμους και να βυθίζουν ολοσχερώς οχήματα στο πέρασμά τους, ενώ βίντεο που κοινοποιήθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να διασώζουν οδηγούς που έχουν παγιδευτεί σε έναν πλημμυρισμένο αυτοκινητόδρομο έξω από την πόλη Αμπόστα.

Η καταιγίδα έπληξε επίσης την Ίμπιζα, αφού χτύπησε μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ισπανίας αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Κόστα Μπλάνκα, θέτοντας τη χώρα σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, ενώ οι Αρχές προειδοποίησαν για «εξαιρετικό κίνδυνο».

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET κήρυξε «κόκκινο συναγερμό» στην επαρχία της Ταραγόνα, προειδοποιώντας τους ντόπιους να προετοιμαστούν για 180 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες.

Ένας εκπρόσωπος της καταλανικής πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι άνθρωποι αιφνιδιάστηκαν, και πολλοί να έχουν παγιδεύτηκαν «μέσα σε οχήματα, σε ισόγεια κτιρίων».

Ο δήμαρχος της Santa Barbara Josep Lluis Gimeno περιέγραψε την κατάσταση ως «πολύ δύσκολη».

«Τα τοπικά ρέματα έχουν ξεχειλίσει εντελώς και έχουν κατακλύσει ολόκληρο το κέντρο της πόλης, παρασύροντας τα πάντα, κοντέινερ και αυτοκίνητα», ανέφερε.

Στο χωριό Γκόνταλ, ο τοπικός δήμαρχος Αλέξιξ Αλμπιόλ δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Όλα τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στους δρόμους κοντά στο φαράγγι παρασύρθηκαν και διασκορπίστηκαν σε όλο το χωριό».

«Δεν πιστεύω ότι κάποιος στο χωριό έχει δει ξανά τόση ποσότητα νερού που έχει πέσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.»

Αξιωματούχοι της ισπανικής αεροδρομιακής αρχής AENA δήλωσαν στον τοπικό τύπο: «Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Ίμπιζα, οι λειτουργίες του αεροδρομίου παρέλυσαν προσωρινά μεταξύ 6 μ.μ. και 7:20 μ.μ.».

Ο κεντρικός δρόμος προς το αεροδρόμιο κατέστη επίσης άχρηστος σε μια επανάληψη των καταστροφικών πλημμυρών της 30ής Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες στην Καταλονία πρόκειται να ανασταλούν σήμερα Δευτέρα σε πέντε περιοχές που έχουν πληγεί.

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να εργάζονται από το σπίτι.

Ο δήμαρχος της πόλης της Ίμπιζα, Ράφα Τριγκέρο, επιβεβαιώνοντας το κλείσιμο αρκετών δρόμων, συμπεριλαμβανομένων των κύριων λεωφόρων πρόσβασης, δήλωσε: «Όλες οι ομάδες και οι υπηρεσίες του δημοτικού συμβουλίου εργάζονται ακούραστα για την αποστράγγιση των υδάτων και την αποκατάσταση της κανονικότητας το συντομότερο δυνατό. Το πιο σημαντικό είναι ότι κανείς δεν έχει τραυματιστεί».

Εκτός από την πόλη της Ίμπιζα, το τουριστικό θέρετρο Playa d’en Bossa και οι πόλεις Σαν Χοσέ και Σάντα Εουλάρια υπέστησαν επίσης πλημμύρες. Προβλήματα αντιμετώπισαν επίσης τα γειτονικά νησιά Μαγιόρκα και Φορμεντέρα.

Ένας ντόπιος περιέγραψε την κατάσταση στο νησί ως «καταστροφική».

Πριν προκαλέσει προβλήματα στις Βαλεαρίδες Νήσους, η καταιγίδα «Άλις» έπληξε και άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Μούρθια στην ηπειρωτική Ισπανία.

Οι αρχές λαμβάνουν αυξημένα μέτρα καθώς η καταιγίδα έρχεται σχεδόν ένα χρόνο μετά τις εκτεταμένες πλημμύρες στη Βαλένθια που σκότωσαν περισσότερους από 200 ανθρώπους, τη χειρότερη φυσική καταστροφή στην Ισπανία εδώ και δεκαετίες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν ξανά την περιοχή τον περασμένο μήνα, αναγκάζοντας το κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων, διακόπτοντας τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και προκαλώντας τοπικές πλημμύρες.

Σχεδόν 240 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μετά από καταρρακτώδεις βροχές τον περασμένο Οκτώβριο που προκάλεσαν πλημμύρες, οι οποίες σάρωσαν την ανατολική και νοτιοανατολική Ισπανία.

Η περιοχή που επλήγη περισσότερο ήταν τα νότια προάστια της Βαλένθια, όπου περισσότεροι από 220 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.