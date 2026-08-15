Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, προκάλεσε έντονη αναστάτωση στη Γρανάδα της νότιας Ισπανίας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη μητροπολιτική περιοχή του Αλεντίν. Από τη δόνηση προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση.

Η ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE μετέδωσε εικόνες με μπάζα στους δρόμους και ζημιές σε οχήματα στην πόλη, η οποία αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Την ίδια ώρα, οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Ανδαλουσίας προχώρησαν στη διάσωση ανθρώπων από κτήρια που υπέστησαν ζημιές.

Ο Αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ Καμπέγιο, ανέφερε ότι οι Αρχές κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες αναφέροντας: «Αν βρίσκεστε στη Γρανάδα, έχετε νιώσει τον σεισμό, είστε καλά και το σπίτι σας δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές, παραμείνετε ήρεμοι και αποφύγετε να εισέρχεστε ή να εξέρχεστε από κτήρια χωρίς λόγο».

Παράλληλα, πρόσθεσε τις εξής οδηγίες προστασίας: «Στο δρόμο, μείνετε μακριά από προσόψεις, μπαλκόνια, τοίχους και άλλα στοιχεία που μπορεί να πέσουν».