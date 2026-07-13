Τραγικός είναι ο απολογισμός από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που έπληξε τη νότια Ισπανία, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 13, καθιστώντας την, ως φονικότερη δασική πυρκαγιά του 21ου αιώνα για τη χώρα της Ιβηρικής.

Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε μετά τον θάνατο μιας 93χρονης γυναίκας βρετανικής υπηκοότητας. Η ηλικιωμένη είχε υποστεί τραύματα κατά την εκδήλωση της φωτιάς στον οικισμό Λος Γκαγιάρδος και νοσηλευόταν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τορεκάρντενας στην επαρχία Αλμερία, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, αρκετά από τα θύματα της πυρκαγιάς εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Ο νεότερος επίσημος αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 10.

Άνδρες της ισπανικής Πολιτοφυλακής εντόπισαν ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών μέσα σε χαράδρα, κοντά στην Μπένταρ. Οι δύο άνθρωποι ήταν ημιλιπόθυμοι και έφεραν εγκαύματα περίπου στο 40% του σώματός τους.

Οι αστυνομικοί άκουσαν έναν αδύναμο ήχο μέσα στη νύχτα και, αφού κατέβηκαν στην πλαγιά, κατάφεραν να τους εντοπίσουν. Η επιχείρηση μεταφοράς τους διήρκεσε περίπου δύο ώρες και το ζευγάρι διακομίστηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πιστεύεται ότι είχαν βγει για πεζοπορία όταν περικυκλώθηκαν από τις φλόγες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, μετατρέποντας σε στάχτη χιλιάδες στρέμματα δασικής και θαμνώδους έκτασης.

Εκκενώθηκαν σπίτια και ξενοδοχεία

Οι φλόγες προσέγγισαν δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Μεσογείου, ανάμεσα στις οποίες και η παραλία Πλάγια ντε Μαγιοκάρ. Η σοβαρότητα της κατάστασης ανάγκασε τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα σχεδόν 1.500 κατοίκους και τουρίστες –στην πλειονότητά τους Βρετανούς– από τα σπίτια και τα ξενοδοχειακά καταλύματα της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης, αποτελούμενες από περίπου 500 πυροσβέστες και στρατιώτες, με τη συνδρομή τουλάχιστον 20 πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Τις τελευταίες ώρες, η μεταβολή των καιρικών συνθηκών, με την εξασθένηση των ανέμων και την αύξηση των επιπέδων υγρασίας, βοήθησε το έργο των δυνάμεων, επιτρέποντας να τεθεί η πυρκαγιά σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο και να ελεγχθεί.

Δείτε βίντεο:

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης που έπεσε δίπλα σε δρόμο. Ωστόσο, η εταιρεία ηλεκτρισμού Endesa υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο καλώδιο δεν βρισκόταν υπό τάση, επομένως τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.