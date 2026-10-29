Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η ισπανική κοινή γνώμη, έπειτα από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό συμβάν στην περιοχή του Τολέδο, το οποίο έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 74 ανθρώπους. Δεκάδες τραυματίες εξακολουθούν να λαμβάνουν νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ ολόκληρες οικογένειες βιώνουν μαρτυρικές στιγμές αβεβαιότητας, αναζητώντας απεγνωσμένα πληροφορίες για συγγενείς τους που παραμένουν αταυτοποίητοι ή αγνοούνται.

Το χρονικό της πρόσκρουσης και οι πρώτες εκτιμήσεις

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:53 το πρωί, όταν ταχεία αμαξοστοιχία AVE του δημόσιου φορέα Renfe, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη (Ατότσα) – Σεβίλλη, προσέκρουσε πάνω σε ακινητοποιημένο συρμό της ιδιωτικής εταιρείας Iryo.

Η βιαιότητα της σύγκρουσης οδήγησε στον εκτροχιασμό πολλαπλών βαγονιών, με ορισμένα να κατακρημνίζονται σε παρακείμενο ανάχωμα, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά τις επείγουσες ενέργειες απεγκλωβισμού των σωστικών κλιμακίων.

Αν και η πραγματογνωμοσύνη βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πρώτες ενδείξεις εστιάζουν σε δυσλειτουργίες της φωτεινής σηματοδότησης και του μηχανισμού ασφαλείας, αλλά και σε πιθανές εσφαλμένες οδηγίες από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας.

Ανθρώπινες ιστορίες μέσα στα συντρίμμια

Μία από τις πλέον συγκινητικές υποθέσεις είναι αυτή του 54χρονου Χοσέ Άνχελ Σαν Εμετέριο Φρέιρε, κατοίκου Σεβίλλης. Ο αδελφός του, Μανόλο, αντιλήφθηκε το γεγονός όταν δέχθηκε αυτόματη ειδοποίηση πρόσκρουσης από το έξυπνο αθλητικό ρολόι του 54χρονου. Η αδελφή του, Άνα, απηύθυνε έκκληση προς τις Αρχές, καθώς δεν υπήρχε καμία πληροφορία για τη θέση στην οποία καθόταν.

Η οικογένεια έχει ήδη παραδώσει δείγματα DNA για να συνδράμει στη διαδικασία αναγνώρισης. Μέσα στα χαλάσματα διασώθηκε σώος ο σκύλος του, ο Τρέθε, ο οποίος αναγνωρίστηκε από το περιλαίμιό του και παραδόθηκε στους συγγενείς, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του.

‼️Jose Angel (Pepe) San Emeterio Freire desaparecido, es hijo de unos amigos nuestros. Iba con su perrito Trece acompañado. Maxima difusión por favor!! #Desaparecidos #Toledo #Trenes https://t.co/qVUif6r9ft — Rocio Melo Miguez (@rociomelomiguez) October 28, 2026

Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράζεται για την τύχη της καταξιωμένης συνθέτριας κλασικής μουσικής Μαρίας Λουίσας (Μαρίσα) Μαντσάδο Τόρες, γεννημένης το 1956. Η Ένωση Γυναικών στη Μουσική δημοσιοποίησε μήνυμα συμπαράστασης στους οικείους της, δηλώνοντας πως τα ίχνη της δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Στη λίστα των επιβατών που αναζητούνται περιλαμβάνεται και ο Αντόνιο Βάθκεθ, μάνατζερ ταυρομάχων και αδελφός του παλαίμαχου ταυρομάχου Κούρο Βάθκεθ. Παρά τις αρχικές ανεπιβεβαίωτες φήμες περί ανεύρεσής του, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας El Mundo, Βιθέντε Θαμπάλα ντε λα Σέρνα, επισήμανε τη σύγχυση που επικρατεί στα νοσοκομεία και το ψυχολογικό βάρος που αυτή προκαλεί στους συγγενείς.

Στο τιμόνι της έρευνας δικαστής ελληνικής καταγωγής

Την κρίσιμη δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης στην περιοχή Ούρδα ανέλαβε η δικαστής Αριστέα Αφροδίτη Ορτίθ Τιλιάκου, η οποία έχει ελληνικές ρίζες. Ως επικεφαλής του 2ου Τμήματος Αστικών και Ανακριτικών Υποθέσεων του Δικαστηρίου της Οργκάθ στην περιφέρεια του Τολέδο, εκτελούσε χρέη εφημερίας κατά την ώρα του συμβάντος.

Η Ορτίθ Τιλιάκου ανήκει στη νεότερη γενιά δικαστικών λειτουργών, έχοντας αποφοιτήσει με την 74η σειρά της Εθνικής Δικαστικής Σχολής στα τέλη του 2023. Αφού θήτευσε ως αναπληρώτρια στην Κανταβρία, τοποθετήθηκε ως τακτική δικαστής στην Οργκάθ τον Ιανουάριο του 2026. Στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 έλαβε τα επίσημα καθήκοντά της παρουσία του βασιλιά Φελίπε και ορκίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καστίλης-Λα Μάντσα, ευρισκόμενη πλέον μπροστά στην πιο απαιτητική δικογραφία της καριέρας της.

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Σώα τριμελής ελληνική οικογένεια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ζωντανά μέσα από τα συντρίμμια της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία ανασύρθηκαν τρία μέλη ελληνικής οικογένειας. Η μητέρα και οι δύο γιοι της, ο 21χρονος Μάριος και ο 18χρονος Χρήστος Δρίτσας, επέβαιναν στην αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη – Σεβίλλη, όταν σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση στην περιοχή του Τολέδο, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Η απόφαση δευτερολέπτων που απέτρεψε την τραγωδία

Μια φαινομενικά ασήμαντη μετακίνηση στάθηκε σωτήρια για τον 18χρονο Χρήστο. Λίγα λεπτά πριν από το δυστύχημα, ο αδελφός του, Μάριος, σηκώθηκε μαζί με τη μητέρα τους με κατεύθυνση το κυλικείο για να προμηθευτούν πρωινό. Ο 18χρονος εκμεταλλεύτηκε το κενό και κάθισε στη θέση του αδελφού του.

Η σύγκρουση που ακολούθησε ήταν συντριπτική. Όπως δήλωσε ο ίδιος στην ισπανική εφημερίδα El País, η αρχική θέση στην οποία καθόταν, αποκολλήθηκε βίαια και εκτοξεύτηκε στον αέρα, από τη δύναμη της πρόσκρουσης. Η αυθόρμητη αλλαγή καθίσματος αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς του έσωσε τη ζωή.

«Πάγωσε ο χρόνος» μέσα στο βαγόνι-εστιατόριο

Την ίδια ώρα, ο 21χρονος Μάριος και η μητέρα του βίωναν τον απόλυτο τρόμο στο βαγόνι-εστιατόριο. «Ξαφνικά ο χρόνος σταμάτησε», περιέγραψε ο νεαρός στην El País, ανακαλώντας τις στιγμές που το τρένο εκτροχιαζόταν.

Μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα και τον γενικευμένο πανικό, τα τρία μέλη της οικογένειας κατάφεραν να εντοπίσουν το ένα το άλλο. Ενωμένοι πλέον, βρήκαν διέξοδο από τον σιδερένιο όγκο και απομακρύνθηκαν έγκαιρα από τον τόπο της καταστροφής.

Εκτός κινδύνου και έτοιμοι για επαναπατρισμό

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Πρεσβεία στη Μαδρίτη, και οι τρεις επιβάτες έχουν διαφύγει κάθε κίνδυνο. Οι δύο νεαροί δεν υπέστησαν τραυματισμούς, ενώ η μητέρα τους διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Τολέδο για την αντιμετώπιση ελαφρών τραυμάτων, από όπου έλαβε εξιτήριο λίγο αργότερα.

Οι διακοπές που είχαν προγραμματίσει στη Σεβίλλη διακόπηκαν απότομα, ωστόσο η οικογένεια διαμένει πλέον με ασφάλεια σε ξενοδοχείο της ισπανικής πρωτεύουσας, με την επιστροφή τους στην Ελλάδα να δρομολογείται για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.