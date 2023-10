Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια (νοτιοανατολική Ισπανία), όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος πρόσθεσε πως οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν αγνοουμένους μετά την πυρκαγιά.

Η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο νυχτερινό κέντρο Teatre, στην Αταλάγιας, στα περίχωρα της πόλης, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

BREAKING: At least seven people killed in nightclub fire in Spain. The Mayor of the Spanish city Murcia, says that ‘they are working to establish the exact cause of the fire.’ Read more: https://t.co/1qWTA9UgNU ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/cU0CuMBfj4 — Sky News (@SkyNews) October 1, 2023

Ο δήμαρχος της Μούρθια, Χοσέ Μπαγιέστα, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος εννέα ανθρώπων. Νωρίτερα είχε πει πως επτά άνθρωποι είχαν βρεθεί στο ίδιο σημείο, στον πρώτο όροφο, όπου ξέσπασε η φωτιά.

Έξω από το νυχτερινό κέντρο, νέοι αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον, συγκλονισμένοι, καθώς περίμεναν πληροφορίες για τους αγνοουμένους. «Πέντε μέλη της οικογένειάς μου είναι μέσα, δεν ξέρω πού βρίσκονται. Και δύο φίλοι», δήλωσε ένας άνδρας που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Update: The number of deaths at the Teatre nightclub in Murcia, Spain has risen to 11. The Murcia City Council decrees three days of official mourning. 😭https://t.co/izPXqhqfrc pic.twitter.com/bKp5AmV3tX — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 1, 2023

Ο Μπαγιέστα κήρυξε τριήμερο πένθος. Η σημαία κυματίζει μεσίστια έξω από το δημαρχείο της Μούρθια.

Πλάνα που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο X η πυροσβεστική υπηρεσία της Μούρθια δείχνουν τους πυροσβέστες να εργάζονται προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Η φωτιά κατέστρεψε μέρος της οροφής, σύμφωνα με τα πλάνα.

«Είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε ο Μπαγέστα στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο 24h, προσθέτοντας πως οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν αρκετούς ανθρώπους που φέρονται ως αγνοούμενοι.

Several people have died following a fire at a nightclub in Murcia, southeast Spain. It has been reported that the death toll ‘could rise’. Read more: https://t.co/FAT9shdDBs pic.twitter.com/dT8wVaeYIb — Sky News (@SkyNews) October 1, 2023

Ο Μπαγέστα είπε στο 24h πως η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 6.00 π.μ. και πως τώρα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είπε πως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για να προσδιορίσουν τα αίτια της φωτιάς.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο για εισπνοή καπνού.