Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, τη σύλληψη ενός 16χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο βασικός διαχειριστής μιας ομάδας χάκερ με την ονομασία KillSec, στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής έρευνας για περίπου 1.000 επιθέσεις με λυτρισμικό μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Ο έφηβος, ο οποίος συνελήφθη στην πόλη Αλικάντε, είναι ρουμανικής υπηκοότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισπανικής αστυνομίας. Φέρεται να είναι ο «διαχειριστής» της KillSec, δήλωσε μια εκπρόσωπος της Europol.

Η αστυνομία συνέλαβε άλλα δύο άτομα ηλικίας περίπου 20 ετών, το ένα στη Βρετανία και το άλλο στη Ρουμανία, πρόσθεσε η εκπρόσωπος. Για το άτομο που συνελήφθη στη Βρετανία έχει υποβληθεί αίτημα έκδοσης από το Πουέρτο Ρίκο, συμπλήρωσε η ίδια.

Ένα τέταρτο άτομο, ένας προγραμματιστής που έκλεισε τα 18 τον Αύγουστο – και συνεπώς ήταν ανήλικος όταν διαπράχθηκαν ορισμένα από τα αδικήματα – έχει επίσης ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχει συλληφθεί.

Η KillSec «εκμεταλλευόταν ευπάθειες λογισμικού και ανεπαρκώς ασφαλισμένα σημεία πρόσβασης, ιδίως σε υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud», προκειμένου να αντιγράψει ευαίσθητες πληροφορίες, υπογράμμισε η Europol σε ανακοίνωσή της.

Στη συνέχεια, η KillSec απειλούσε οργανισμούς ότι θα έδινε στη δημοσιότητα τα δεδομένα τους αν δεν πληρωνόταν. «Η ομάδα αποκόμισε σημαντικά ποσά ως λύτρα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε οκτώ κατοικίες στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βρετανία, κατάσχοντας αποδεικτικά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters