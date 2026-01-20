Στους 40 έφτασαν οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, μετά από σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας το βράδυ της Κυριακής. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 150 ενώ η χώρα παραμένει μουδιασμένη από το σοκ της τραγωδίας.

Οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας βρήκαν έναν σπασμένο αρμό στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με μια πηγή που ενημερώθηκε για τα αρχικά ευρήματα.

Τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε συγκρούστηκαν με τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τις ράγες. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νοτίως της Μαδρίτης.

Οι τεχνικοί που έσπευσαν στο σημείο και αναλύουν τις ράγες είδαν κάποια φθορά στον αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη) που ενώνει τις δύο παράλληλες σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, είπε η πηγή.

Τεχνικοί που ανέλυσαν τις ράγες στον τόπο του δυστυχήματος εντόπισαν φθορά στη σύνδεση μεταξύ των τμημάτων της ράγας, γνωστή ως «fishplate», η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, έδειχνε ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, όπως ανέφερε η ίδια πηγή.

Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιουργούσε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τμήματα της σιδηροτροχιάς, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να την χρησιμοποιούν, αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Η πηγή, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφερε ότι οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν πως η ελαττωματική σύνδεση είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας του δυστυχήματος.

Τα τρία σενάρια

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, τα τρία σενάρια που εξετάζονται είναι: Βλάβη στη γραμμή, βλάβη στο τρένο ή περίπτωση αλληλεπίδρασης. Το τελευταίο μάλιστα, αφορά «κινητό υλικό που επηρεάζεται από ένα μικρό ελάττωμα στην υποδομή που προκαλεί υπερβολική αντίδραση» εξήγησε μηχανικός στην εφημερίδα και φαίνεται μετά τα ευρήματα των τεχνικών να συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες.

Η Ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), η οποία έχει αναλάβει τη συνολική διερεύνηση των αιτίων της καταστροφής, δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Τη στιγμή της σύγκρουσης, και τα δύο τρένα ταξίδευαν με ταχύτητα μεγαλύτερη από 190 χιλιόμετρα/ώρα.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της έρευνας, τα πρώτα βαγόνια του τρένου που εκμεταλλεύεται η ισπανική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στη σιδηροτροχιά, ωστόσο το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας μαζί του το έβδομο και το έκτο. Η Iryo είναι ιδιωτικός σιδηροδρομικός φορέας, με βασικό μέτοχο τον ιταλικό κρατικά ελεγχόμενο όμιλο Ferrovie dello Stato.

Η πηγή παρέπεμψε σε φωτογραφία που απεικονίζει το κενό στη ράγα, η οποία περιλαμβάνεται και σε υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η Guardia Civil. Η περιοχή έχει σημανθεί με αριθμούς συμβάντων από την αστυνομία και έχει φωτογραφηθεί από ιατροδικαστικούς και πραγματογνώμονες.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Στις 7.45 μ.μ. την Κυριακή, το τρένο που ταξίδευε από τη Μάλαγα προς τον σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης, τον μεγαλύτερο της ισπανικής πρωτεύουσας, με 294 επιβαίνοντες, εκτροχιάστηκε κοντά στη μικρή πόλη Aδαμούθ (4.200 κατοίκων) στην Κόρδοβα. Πέρασε στις παρακείμενες γραμμές και συγκρούστηκε με άλλο τρένο που ταξίδευε προς την αντίθετη κατεύθυνση, από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα της Ανδαλουσίας, με περίπου 187 επιβαίνοντες.

Τη στιγμή της σύγκρουσης, σύμφωνα με επίσημες πηγές, το πρώτο τρένο ταξίδευε με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων την ώρα. Ο υπουργός Μεταφορών, Οσκαρ Πουέντε, εξήγησε λίγο μετά τις 12.45 π.μ., τα ξημερώματα Δευτέρας, ότι στη σύγκρουση τα δύο πρώτα βαγόνια του πρώτου τρένου, που μετέφεραν 53 άτομα, «εκτοξεύτηκαν». Ο υπουργός Εκτάκτων Αναγκών της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σαντς, διευκρίνισε ότι αυτά τα βαγόνια έπεσαν σε ανάχωμα περίπου τεσσάρων μέτρων.