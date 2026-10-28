Η ισπανική εφημερίδα El Pais έφερε στη δημοσιότητα τρία ηχητικά αποσπάσματα – «κλειδιά», τα οποία φανερώνουν τι έγινε λίγο πριν συμβεί η σιδηροδρομική τραγωδία με τους 68 νεκρούς.

Πρόκειται για δύο επικοινωνίες μεταξύ της μηχανοδηγού του ακινητοποιημένου τρένου Iryo και του ελεγκτή του σιδηροδρομικού σταθμού, και μία ανάμεσα στον μηχανοδηγό του AVE που ακολουθούσε και στον ίδιο χειριστή. Τα ηχητικά ντοκουμέντα αποδεικνύουν με σαφήνεια τα σφάλματα που διαπράχθηκαν εκ μέρους του σταθμάρχη.

Ο ελεγκτής έδωσε εντολή στο τρένο AVE, το οποίο βρισκόταν 25 χιλιόμετρα πίσω από το ακινητοποιημένο Iryo, να επανεκκινήσει με «κανονική ταχύτητα», και όχι όπως όριζε το πρωτόκολλο, με ανώτατο όριο τα 40 χιλιόμετρα την ώρα, λόγω της τεχνικής βλάβης που υπήρχε στο σιδηρόδρομο. Η μηχανοδηγός του Iryo λαμβάνει επίσης την ίδια εντολή, να συνεχίσει με «κανονική ταχύτητα», αλλά επτά λεπτά αργότερα καλεί για να αναφέρει ότι παραμένει ακινητοποιημένη επειδή δεν μπορεί να ξεκινήσει τον συρμό. Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν προειδοποίησε το AVE ότι έπρεπε να σταματήσει την «κανονική πορεία» που είχε ήδη ξεκινήσει.

Live εικόνα από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας:

Το κρίσιμο ηχητικό απόσπασμα ανάμεσα στο κέντρο ελέγχου της Ατότσα και το AVE, διάρκειας άνω των πέντε λεπτών, ξεκινά με έντονη σύγχυση, με τον ελεγκτή να φαίνεται γεμάτος αμφιβολίες. Καταλήγει όμως σε μια ξεκάθαρη εντολή, η οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση παραβιάζει κατάφωρα το πρωτόκολλο και βρίσκεται στη «ρίζα»του δυστυχήματος: να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, προτού καν διαπιστωθεί ότι το προπορευόμενο τρένο είχε απομακρυνθεί επαρκώς, ώστε να αποτραπεί η σύγκρουση.

Πρώτη συνομιλία με τον μηχανοδηγό του AVE

— Κέντρο Ρύθμισης Κυκλοφορίας (CRC) Ατότσα προς μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας 2080.

— Ναι.

— Ώρα 08:36.

— Ναι.

—Μηχανοδηγέ της αμαξοστοιχίας 2080. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε, επανασυνδέστε το LZB. Συνεχίστε την πορεία. Και κατόπιν συνεχίστε την πορεία υπό την κάλυψη του BSL με κανονική ταχύτητα.

— Με κανονική ταχύτητα;

— Ναι.

Εκεί εντοπίζεται το πρώτο μεγάλο σφάλμα. Η εντολή προς το AVE να επανεκκινήσει την πορεία του στις 8:36, τη στιγμή που δεν είχε καν επιβεβαιωθεί ότι το Iryo απομακρυνόταν, και επιπλέον να το πράξει με κανονική ταχύτητα, χωρίς την τήρηση του πρωτοκόλλου ασφαλείας για κίνηση «εξ όψεως», η οποία θα μπορούσε να είχε αποτρέψει το δυστύχημα.

Η συνομιλία του σταθμάρχη με το τρένο AVE:

Συνομιλία με το ακινητοποιημένο τρένο Iryo

— Καλημέρα, Ατότσα. Είχα μια απώλεια μετάδοσης κινούμενη με BZL. Το επόμενο υποτίθεται ότι θα έφευγε στο 113 με πάνω από 200. Αλλά δεν έπιασα σήμα μετάδοσης. Είμαι σταματημένη. Στην είσοδο… Στο φανάρι εισόδου της Ούρδα.

Μετά από αρκετά συγκεχυμένα μηνύματα, ο ελεγκτής ακολουθεί τελικά το πρωτόκολλο και ετοιμάζεται να δώσει τις οδηγίες, ώστε να είναι σαφές ότι και οι δύο έχουν καταλάβει το ίδιο:

— Εντάξει, μισό λεπτό. Αυτό αναφέρει: μηχανοδηγέ της αμαξοστοιχίας 6076. Αποσυνδέστε. Και επανασυνδέστε.

— Και να επανασυνδέσω.

— Συνεχίστε την πορεία, υπό την κάλυψη του BFL, με κανονική ταχύτητα.

Και πάλι, ο ελεγκτής δίνει εκ νέου εντολή —αυτή τη φορά και στο Iryo, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα από ό,τι στο AVE, παρόλο που βρίσκεται μπροστά και σε πολύ κοντινή απόσταση— να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα.

Υπάρχει όμως και ένα τρίτο, εξίσου ανησυχητικό μήνυμα, ίσως το πιο ξεκάθαρο, καθώς σε εκείνο το σημείο η τραγωδία μπορούσε ακόμη να αποφευχθεί: το Iryo καλεί για να αναφέρει ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει, και ο ελεγκτής δεν λαμβάνει καμία δραστική απόφαση με βάση αυτή την πληροφορία, ούτε προειδοποιεί το AVE να σταματήσει, ενώ υπήρχε ακόμη χρόνος.

Το δεύτερο ηχητικό με το Iryo

Μηχανοδηγός: Το τρένο δεν μου επιτρέπει να κάνω επανεκκίνηση του συστήματος LZB. Και γι’ αυτό παραμένω ακόμα σταματημένη μπροστά από το σήμα εισόδου.

Κέντρο Ελέγχου: Εντάξει. Σύμφωνοι; Ωραία λοιπόν, μόλις μπορέσετε. Και αν έχετε πρόβλημα, μας καλείτε αμέσως.

Μηχανοδηγός: Εντάξει, τέλεια. Σας ενημερώνω τώρα.

Το χάος στο κέντρο ελέγχου

Εκεί ξεκινά μια εσωτερική συνομιλία που αποτυπώνει ένα χάος στο κέντρο ελέγχου: «Ειλικρινά, φίλε. Ειλικρινά. Το 6071 αντιμετωπίζει προβλήματα με τον εξοπλισμό. Προχωρά μέχρι να σταματήσει. Είχε εντολή για 40 ώστε να συνεχίσει σε BSL. Δεν έχουμε αλλάξει. Μισό λεπτό».

Πέντε λεπτά μετά από αυτή τη συνομιλία, σημειώθηκε η φονική σύγκρουση του AVE με το Iryo, χωρίς φαινομενικά κανείς να έχει αντιληφθεί ότι πλησίαζε η σύγκρουση.

Τουλάχιστον 68 οι νεκροί

Ο αριθμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην Ισπανία ανήλθε στους 68.

Πρόκειται για μια εθνική τραγωδία, με τα δύο τρένα υψηλής ταχύτητας να συγκρούονται στην επαρχία του Τολέδο και αρχικά τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 30 νεκρούς και 80 τραυματίες με τους 50 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τραυματίες αυτή την ώρα είναι 107, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και οι 18 είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Οι ισπανικές Αρχές προειδοποιούν ότι η πλήρης έκταση του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε βαγόνια βγήκαν από τις ράγες, αφήνοντας πίσω τους μία εικόνα καταστροφής.

Εικόνες από την εθνική τραγωδία στην Ισπανία:

Χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία από το 2013

Αυτή η σιδηροδρομική τραγωδία σημειώθηκε μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας, έναν μήνα πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Με σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, το ισπανικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, έπειτα από εκείνο της Κίνας, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της χώρας.

Η σύγκρουση στο Αδαμούθ με 46 νεκρούς, στις 18 Ιανουαρίου, επίσης ανάμεσα σε δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, είχε αναζωπυρώσει στην Ισπανία τη συζήτηση σχετικά με τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ασφάλεια των επιβατών, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως σε ετήσια βάση.

Με τον απολογισμό να παραμένει προσωρινά στους 68 νεκρούς, η τραγωδία στο Τολέδο αποτελεί τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική καταστροφή στην Ισπανία από τον φονικό εκτροχιασμό του 2013, κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 80 ανθρώπους.