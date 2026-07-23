Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν θαμώνες και προσωπικό σε μπαρ στην Ισπανία, όταν ένας μαινόμενος ταύρος, βάρους 900 κιλών, εισέβαλε ξαφνικά στο κατάστημα.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τοπικής εκδήλωσης, όταν το τεράστιο ζώο ξέφυγε από την πορεία του και κατευθύνθηκε προς την είσοδο του μπαρ, προκαλώντας αμέσως πανικό. Οι θαμώνες άρχισαν να τρέχουν για να προστατευτούν, ενώ ο ταύρος κινούνταν ανάμεσα στα τραπέζια.

Η ψυχραιμία που έσωσε την κατάσταση: Την ώρα που ο κίνδυνος για σοβαρούς τραυματισμούς ήταν ορατός, ένας από τους σερβιτόρους του καταστήματος αντέδρασε με παροιμιώδη ψυχραιμία. Διατηρώντας την αυτοσυγκράτησή του, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του ζώου με ασφάλεια και να το καθοδηγήσει προς την έξοδο, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Από την αναπάντεχη εισβολή προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στον εξοπλισμό του καταστήματος, ενώ χάρη στην άμεση παρέμβαση του εργαζομένου δεν καταγράφηκε κανένας σοβαρός τραυματισμός.