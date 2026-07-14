Χάος επικράτησε στα στενά δρομάκια της Παμπλόνα, στη βόρεια Ισπανία κατά τη διάρκεια ταυροδρομίας στο φεστιβάλ Σαν Φερμίν το περασμένο Σάββατο. Έξι ταύροι έτρεχαν πανικοβλημένοι ανάμεσα σε ανθρώπους, με αποτέλεσμα ένα από τα ζώα να εμβολίσει με τα κέρατά του δρομέα στο πρόσωπο.

Οι ταυροδρομίες αποτελούν παράδοση στην Ισπανία, όπου οι συμμετέχοντες τρέχουν μπροστά από εξαγριωμένους ταύρους, ρισκάροντας τη ζωή τους. Ωστόσο, πολύ συχνά τα συγκεκριμένα δρώμενα καταλήγουν σε σοβαρούς τραυματισμούς ή και θανάτους ανθρώπων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις.

Βίντεο από την ταυροδρομία – Άνθρωποι τρέχουν μπροστά από τους πανικοβλημένους ταύρους:

Πέρα από τον άνθρωπο που τραυματίστηκε στο πρόσωπο, ακόμη 12 άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ναβάρα. Η ταυροδρομία του περασμένου Σαββάτου ήταν η πέμπτη πρωινή διαδρομή του οκταήμερου φεστιβάλ.

Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε την ίδια στιγμή που τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να ξεφύγουν από μια δασική πυρκαγιά στη νότια Ισπανία.

Ο τελευταίος θάνατος από ταυροδρομία σημειώθηκε το 2009, αλλά οι σοβαροί τραυματισμοί από τα κέρατα των ταύρων είναι συχνά φαινόμενα, καθώς μεγάλος αριθμός άπειρων δρομέων και τουριστών συμμετέχει μαζί με τους έμπειρους ντόπιους.

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες φορούσαν την παραδοσιακή λευκή μπλούζα και παντελόνι με κόκκινο ζωνάρι και μαντήλι στον λαιμό για τις πολύχρωμες εορταστικές εκδηλώσεις. Από την άλλη πλευρά, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων πραγματοποιούν κάθε χρόνο εκστρατείες κατά του φεστιβάλ, υποστηρίζοντας ότι είναι σκληρό για τα ζώα.

Πηγή: Sky News