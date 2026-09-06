Με αίμα βάφτηκαν οι τοπικές εορταστικές εκδηλώσεις στην πόλη Άινα του Αλμπαθέτε της Ισπανίας, όταν το πρωί του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, μια 64χρονη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ταυροδρομίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας El País, η άτυχη γυναίκα παρακολουθούσε την πρώτη διαδρομή των ζώων, ωστόσο βρισκόταν εκτός της ζώνης που ορίζουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να δεχτεί μοιραία επίθεση από έναν ταύρο.

Αναφερόμενος στις συνθήκες του δυστυχήματος, ο Δήμαρχος της πόλης, Χουάν Άνχελ Μαρτίνεθ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε κάποιο σημείο της διαδρομής, στη συνοικία Λας Κουέβας, στάθηκε ακίνητη δίπλα στο φράγμα. Όταν οι ταύροι άρχισαν να τρέχουν, ένας από αυτούς της επιτέθηκε».

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαιώνει πως η 64χρονη βρισκόταν σε απροστάτευτο σημείο, ενώ φαίνεται να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που ακολουθούσε το κοπάδι.

Προσοχή – Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Απεγνωσμένες προσπάθειες διάσωσης και ένας ακόμη τραυματισμός

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 της Περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα ειδοποιήθηκε στις 10:55, δίνοντας εντολή να σπεύσει στο σημείο ιατρικό ελικόπτερο.

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Μαρτίνεθ, το θύμα είχε καταγωγή από την Καταλονία και ζούσε με την οικογένειά της σε έναν οικισμό της ορεινής περιοχής Σιέρα ντελ Σεγκούρα. Παρά την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών στο σημείο της επίθεσης, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, την ώρα που μεταφερόταν προς το ελικοδρόμιο.

Σημειώνεται πως, στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, σημειώθηκε ένας ακόμη τραυματισμός. Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών δέχτηκε επίθεση από διαφορετικό ταύρο, σε άλλο σημείο της διαδρομής, φέροντας τραύματα στο χέρι.

Στον απόηχο του τραγικού αυτού περιστατικού, η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην άμεση αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Σαββάτου, ρίχνοντας βαριά σκιά στις γιορτές προς τιμήν της Παναγίας Σάντα Μαρία Ντε Λος Άλτος, οι οποίες αναμενόταν να κορυφωθούν στις 8 Σεπτεμβρίου.