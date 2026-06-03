Τεράστιες πυρκαγιές, που εξελίσσονται ταχύτατα, ξέσπασαν στη νότια Ισπανία, εν μέσω ακραίας ζέστης, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 40°C. Οι φλόγες έφτασαν σε κατοικημένες περιοχές, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε κατάσταση πανικού.

*Στις περιοχές της Μούρθια, της Ουέλβα και της Ανδαλουσίας η θερμοκρασία είναι ακόμη και πάνω από 40°C. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απαγόρευσαν όλες τις γεωργικές πυρκαγιές, τα μπάρμπεκιου και τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων σε δασικούς δρόμους και μονοπάτια» αναφέρουν τα τοπικά μέσα.

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Ρεκόρ θανάτων από ακραία ζέστη

Ένα πρωτοφανές και άκρως ανησυχητικό ρεκόρ κατέγραψε η Ισπανία τον Μάιο, καθώς οι θάνατοι που συνδέονται άμεσα με τις ακραίες θερμοκρασίες και τον καύσωνα έφτασαν σε επίπεδα που δεν έχουν σημειωθεί ποτέ ξανά τέτοια εποχή, από τότε που άρχισαν να τηρούνται επίσημα αρχεία.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ισπανικού Υπουργείου Υγείας, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρόωρες αλλά καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, την ώρα που μεγάλα τμήματα της ευρωπαϊκής ηπείρου δοκιμάζονται επίσης από θερμοκρασίες-ρεκόρ.

Σοκάρουν τα στοιχεία, με 101 νεκρούς λόγω καύσωνα

Η επίσημη καταγραφή δείχνει ότι 101 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του πρώιμου κύματος καύσωνα τον Μάιο. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ιστορικό υψηλό -σύμφωνα με τους Strait Times– για τον συγκεκριμένο μήνα από το 2015.

«Ο αριθμός αυτός είναι 3,6 φορές υψηλότερος από τον μέσο όρο θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη και καταγράφηκαν τον Μάιο την τελευταία δεκαετία», υπογράμμισε το Υπουργείο Υγείας, αναδεικνύοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν πλέον οι καύσωνες στην ανθρώπινη υγεία, πολύ πριν από την επίσημη έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι εκτιμήσεις αυτές προκύπτουν από το εξειδικευμένο σύστημα «MoMo» (Mortality Monitoring). Πρόκειται για ένα μηχανισμό παρακολούθησης της θνησιμότητας που συλλέγει καθημερινά δεδομένα και υπολογίζει τη διαφορά ανάμεσα στον πραγματικό αριθμό θανάτων και την προβλεπόμενη θνησιμότητα με βάση τα ιστορικά στοιχεία της χώρας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet) επιβεβαίωσε ότι τις τελευταίες ημέρες καταρρίφθηκαν τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο σε αρκετές πόλεις, με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα έντονο στις βόρειες περιοχές της χώρας.

Οι μετεωρολόγοι χαρακτήρισαν τις θερμοκρασίες «εξαιρετικά υψηλές» για την εποχή, ενώ έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την πρωτοφανή «επιμονή» και διάρκεια που παρουσίασε το συγκεκριμένο κύμα ζέστης.

Κάθε επιπλέον βαθμός αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 10%

Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν το κοινό ότι η απειλή για τη ζωή είναι άμεση, καθώς ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται κατά σχεδόν 10% για κάθε επιπλέον βαθμό Κελσίου πάνω από το καθορισμένο όριο ασφαλείας για την υγεία.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το υπουργείο έχει θέσει σε πλήρη ισχύ το ειδικό σχέδιο πρόληψης (με διάρκεια από 13 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου). Το σχέδιο βασίζεται σε ένα σύστημα ειδοποίησης με χρωματική κωδικοποίηση:

Πράσινο: Κανένας κίνδυνος

Κίτρινο/Πορτοκαλί: Μέτριος/Αυξημένος κίνδυνος

Κόκκινο: Υψηλός κίνδυνος

Μια μακρά λίστα θυμάτων με χιλιάδες νεκρούς σε μία δεκαετία

Από το 2015 μέχρι και το καλοκαίρι του 2025, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από τη ζέστη στην Ισπανία είναι συγκλονιστικός, καθώς 27.564 θάνατοι αποδίδονται επισήμως στις υψηλές θερμοκρασίες.

Η πιο θανατηφόρα χρονιά παραμένει το 2022 με 4.789 απώλειες, ενώ ακολουθεί το 2025 με 3.832 θανάτους. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 η Ισπανία βίωσε το θερμότερο καλοκαίρι της ιστορίας της, με τη μέση θερμοκρασία να αγγίζει τους 24,2°C.

Οι επιστήμονες εκφράζουν πλέον έντονη ανησυχία. Αν και η Ιβηρική Χερσόνησος είναι παραδοσιακά συνηθισμένη στα θερμά καλοκαίρια, τα κύματα καύσωνα γίνονται όλο και πιο συχνά, πιο έντονα και πλέον «εισβάλλουν» απρόβλεπτα σε μήνες που παλαιότερα θεωρούνταν ανοιξιάτικοι.