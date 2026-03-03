Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη άλλων δύο αγνοείται μετά την κατάρρευση μιας ξύλινης γέφυρας σε παραλία της Σανταντέρ, στη βόρεια Ισπανία.
Four people have died in the collapse of a footbridge on a beach in Santander, and two remain missing.
A seventh woman has been rescued suffering from hypothermia after managing to cling to a ledge.
03/03/2026… pic.twitter.com/i8oPpiacAv
— CMNS_Media✍🏻 (@1SanatanSatya) March 3, 2026
03/03/2026… pic.twitter.com/5GcSyZarWF
— CMNS_Media✍🏻 (@1SanatanSatya) March 3, 2026
«Αναζητούνται δύο αγνοούμενοι αφού έπεσαν στο νερό από μια γέφυρα στην περιοχή Ελ Μποκάλ (Σανταντέρ). Έχουν ανασυρθεί τέσσερα πτώματα» ενώ διασώθηκε ένας άνθρωπος που έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο, αναφέρει η ενημέρωση από τις υπηρεσίες διάσωσης.
03/03/2026… pic.twitter.com/rpW72ZSBGp
— CMNS_Media✍🏻 (@1SanatanSatya) March 3, 2026
Τα θύματα ήταν «νέοι που είχαν έρθει για να απολαύσουν τη φύση», βρίσκονταν σε μια ξύλινη γέφυρα που συνδέει δύο βράχους όταν αυτή «κατέρρευσε», δήλωσε σε δημοσιογράφους η δήμαρχος Χέμα Ιγκουάλ, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για μια «μεγάλη τραγωδία».