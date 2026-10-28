Ανθρώπινο λάθος φαίνεται πως κρύβεται πίσω από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία. Οι ισπανικές Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των κινήσεων των δύο τρένων πριν αυτά συγκρουστούν και χάσουν τη ζωή τους 68 Ισπανοί πολίτες.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι το σιδηροδρομικό δυστύχημα προκλήθηκε από μια «ανεξήγητη» εντολή του κέντρου ελέγχου των ισπανικών σιδηροδρόμων, έπειτα από βλάβη στο σύστημα ασφαλείας. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι μηχανοδηγοί δεν φέρουν ευθύνη.

Βίντεο με τους διασώστες να ψάχνουν για τραυματίες μέσα στα συντρίμμια:

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου μεταφορών που επικαλείται το ειδησεογραφικό δίκτυο ABC, η σύγκρουση επήλθε έπειτα από αμέλεια ενός σιδηροδρομικού υπαλλήλου. Όπως όλα δείχνουν πρόκειται για κάποιον τεχνικό δημόσιου οργανισμού της Ισπανίας, ο οποίος επισκεύαζε μια βλάβη στο κεντρικό σύστημα σηματοδότησης. Ο άνθρωπος αυτός όφειλε να ενημερώσει τον συρμό της εταιρείας Iryo, ο οποίος ήταν ακινητοποιημένος στις ράγες ότι στην ίδια γραμμή κινείτο με μεγάλη ταχύτητα ένας συρμός της εταιρείας Renfe.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι επετράπη σε τρένο υψηλής ταχύτητας της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ενεργός κόκκινος σηματοδότης λόγω ακινητοποιημένου τρένου στις γραμμές μπροστά του.

Βίντεο από drone από το σημείο της τραγωδίας:

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη, ο Όσκαρ Πουέντε ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το κόκκινο σήμα ενεργοποιήθηκε εξαιτίας βλάβης στις επικοινωνίες του ηλεκτρονικού συστήματος, η οποία οδήγησε στην αυτόματη διακοπή της κυκλοφορίας. Ωστόσο, ελήφθη η λανθασμένη απόφαση να επιτραπεί στο τρένο της Renfe να ξεκινήσει ξανά την πορεία του.

«Η απόφαση να επαναληφθεί η κυκλοφορία, ενώ το σύστημα δεν είχε αποκατασταθεί, ανήκει στο κέντρο ελέγχου, και το κέντρο ελέγχου… έλαβε την απόφαση επανέναρξης της κίνησης υπό συνθήκες οι οποίες, από τη δική μας πλευρά, είναι ανεξήγητες», δήλωσε ο Πουέντε.

«Πρόκειται για ανθρώπινο σφάλμα»

Η ισπανική εφημερίδα El Pais έγραψε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους μέχρι στιγμής 68 νεκρούς: «πηγές της κεντρικής κυβέρνησης αποδίδουν το δυστύχημα σε ανθρώπινο λάθος, το οποίο οδήγησε σε σύγκρουση ενός τρένου AVE με συρμό της Iryo που βρισκόταν ακινητοποιημένος στη γραμμή. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 540 επιβάτες ταξίδευαν στα δύο τρένα που συγκρούστηκαν».

Τουλάχιστον 68 οι νεκροί

Ο αριθμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην Ισπανία ανήλθε στους 68.

Πρόκειται για μια εθνική τραγωδία, με τα δύο τρένα υψηλής ταχύτητας να συγκρούονται στην επαρχία του Τολέδο και αρχικά τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 30 νεκρούς και 80 τραυματίες με τους 50 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τραυματίες αυτή την ώρα είναι 107, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και οι 18 είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα κατεστραμμένα βαγόνια και οι ισπανικές Αρχές προειδοποιούν ότι η πλήρης έκταση του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε βαγόνια βγήκαν από τις ράγες, αφήνοντας πίσω τους μία εικόνα καταστροφής.

Εικόνες από την εθνική τραγωδία στην Ισπανία:

Πώς έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης, στην περιοχή της Ούρντα στο Τολέδο, στη γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία. Σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, η πρώτη ειδοποίηση για τη σύγκρουση καταγράφηκε στις 08:54 (τοπική ώρα).

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα AVE της Renfe και ένας συρμός της ιδιωτικής εταιρείας Iryo. Οι πρώτες ενδείξεις που εξετάζονται αναφέρουν ότι το AVE ενδέχεται να προσέκρουσε από πίσω στον ακινητοποιημένο συρμό της Iryo, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια του δεύτερου τρένου να εκτροχιαστούν. Πρόκειται, ωστόσο, για αρχικό σενάριο και όχι για οριστικό πόρισμα ως προς τα αίτια της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η El País, το σιδηροδρομικό δυστύχημα φέρεται να συνδέεται με βλάβη στο κεντρικό σύστημα σηματοδότησης της γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης – Σεβίλλης.

Το πρόβλημα, όπως αναφέρεται, ανάγκασε τις αρμόδιες υπηρεσίες να περάσουν σε χειροκίνητη διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών, εξέλιξη που εξετάζεται ως βασικός παράγοντας για τη σύγκρουση. Οι Αρχές διερευνούν πλέον αν και σε ποιο βαθμό η δυσλειτουργία του συστήματος σηματοδότησης επηρέασε τις εντολές κυκλοφορίας που δόθηκαν λίγο πριν από το δυστύχημα.

Χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία από το 2013

Αυτή η τραγωδία σημειώθηκε μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας, έναν μήνα πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Με σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, το ισπανικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, έπειτα από εκείνο της Κίνας, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της χώρας.

Η σύγκρουση στο Αδαμούθ με 46 νεκρούς, στις 18 Ιανουαρίου, επίσης ανάμεσα σε δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, είχε αναζωπυρώσει στην Ισπανία τη συζήτηση σχετικά με τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ασφάλεια των επιβατών, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως σε ετήσια βάση.

Με τον απολογισμό να παραμένει προσωρινά στους 68 νεκρούς, η τραγωδία στο Τολέδο αποτελεί τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική καταστροφή στην Ισπανία από τον φονικό εκτροχιασμό του 2013, κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 80 ανθρώπους.