Τέσσερις ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε στη διάρκεια της νύκτας σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βίγκο στη βορειοδυτική Ισπανία, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Γαλικίας.

«Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όλοι τους ανήλικοι», ανέφερε η υπηρεσία στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία.

Στη συνέχεια η υπηρεσία διευκρίνισε ότι τα θύματα, η ταυτότητα των οποίων «έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία», ήταν ηλικίας 9 με 14 ετών.

Εννέα τραυματίες έχουν διακομιστεί στα τοπικά νοσοκομεία, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται «σε σοβαρή κατάσταση». Από αυτούς τους τρεις σοβαρά τραυματισμένους ένας είναι ανήλικος.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε στις 04:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Ελλάδας) στο ισόγειο πολυκατοικίας στη συνοικία Ας Τραβέσας της παραθαλάσσιας πόλης Βίγκο.

Όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροσβέστες κατάφεραν να κατασβέσουν την πυρκαγιά τρεις ώρες αργότερα. Ένας από τους πυροσβέστες έπαθε δηλητηρίαση από την εισπνοή καπνού.

Φωτογραφίες δείχνουν τους γείτονες σε κατάσταση σοκ να έχουν συγκεντρωθεί τα ξημερώματα γύρω από την πολυκατοικία, το ισόγειο της οποίας καταστράφηκε από την πυρκαγιά, ενώ οι φλόγες έφτασαν στα παράθυρα ψηλότερων ορόφων.

Ο επικεφαλής της Γαλικίας Αλφόνσο Ρουέδα δήλωσε «συγκλονισμένος» από την τραγωδία σε ανάρτησή του στο X και απηύθυνε «τα συλλυπητήριά του» στις οικογένειες των θυμάτων.

