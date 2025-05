Οι αρχές της Ισπανίας ζήτησαν από περισσότερους από 160.000 ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε πέντε περιοχές της Καταλονίας να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους λόγω του τοξικού νέφους που έχει προκληθεί από πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε βιομηχανικό χώρο αποθήκευσης.

«Αν βρίσκεται στην περιοχή που έχει επηρεαστεί, μην βγαίνετε από τα σπίτια σας ή τον χώρο εργασίας σας», έγραψε η Πολιτική Προστασία της Καταλονίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι κοινότητες που έχουν επηρεαστεί βρίσκονται στις νοτιοανατολικές ακτές της Ισπανίας, μεταξύ της Βαρκελώνης και της Ταραγόνα.

🔵 #Spagna Nube tossica per un grave #incendio in un’azienda chimica a Villanova i la Geltrù, a 45 km da Barcellona: isolati 5 Comuni. Il rogo è divampato alle 02:20. Al momento nessun ferito. Predisposto il piano di emergenza per i danni ambientali pic.twitter.com/sRKyjmOId1

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) May 10, 2025