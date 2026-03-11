Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο παιδιά, σε πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 10/3, σε κατοικία στο κέντρο της πόλης Miranda de Ebro, στη βόρεια Ισπανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 22:44 στην οδό Fuente 10, πίσω από το δημαρχείο, και δύο άνθρωποι παγιδεύτηκαν αρχικά μέσα στο κτίριο.

Οι πρώτοι νεκροί επιβεβαιώθηκαν επί τόπου, ενώ ένας από τους τραυματίες υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε τρεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από αντικείμενα που βρίσκονταν στον χώρο της εισόδου του κτιρίου, αν και η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη.

Οι υπηρεσίες υγείας Sacyl κινητοποίησαν δύο ασθενοφόρα και ειδικό ιατρικό προσωπικό, ενώ έσπευσαν στον τόπο και κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας από τις περιοχές La Rioja και Álava.

Συνολικά, επτά άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες.

Εκτός από τα δύο παιδιά (ένα 11χρονο αγόρι και ένα 7χρονο κορίτσι), μεταξύ των τραυματιών είναι και τρεις ενήλικες ηλικίας 23, 30 και 58 ετών, που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η πόλη της Miranda de Ebro, με πληθυσμό άνω των 35 χιλιάδων κατοίκων στην επαρχία Μπούργκος και σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από το Μπιλμπάο, κήρυξε τριήμερο πένθος και προγραμματίστηκε ενός λεπτού σιγής στις 12:00 σήμερα, ημέρα που συνδέεται και με την επέτειο της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ισπανία, τιμώντας παράλληλα και τα θύματα της φωτιάς.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλλης και Λεόν, Αλφόνσο Φερνάντεθ Μανιουέκο, δήλωσε «συντετριμμένος» και εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των αποθανόντων, καθώς και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Η τραγωδία αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από άλλη φωτιά κοντά στη Βαρκελώνη, τον Φεβρουάριο, όπου πέντε νέοι είχαν χάσει τη ζωή τους, εντείνοντας τη συζήτηση για τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας σε κατοικημένες περιοχές.

Οι εισαγγελικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες της επαρχίας Μπούργκος έχουν ξεκινήσει πλήρη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ οι τοπικές αρχές τονίζουν την ανάγκη για αυστηρότερη πρόληψη και προστασία των πολιτών.

