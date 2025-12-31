Ένα σπάνιο και έντονο μετεωρολογικό φαινόμενο έπληξε με σφοδρότητα την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου την παραθαλάσσια περιοχή Mazarrón, στην επαρχία Murcia της Ισπανίας, όταν τουλάχιστον τρεις υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα στη θάλασσα και έπληξαν την ακτή.

Τα φαινόμενα συνδέονται με ισχυρές καταιγίδες και διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας που καταγράφηκαν την περιοχή, με σφοδρή βροχόπτωση, δυνατούς ανέμους και αστραπές.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υδροστρόβιλοι προκάλεσαν σημαντικές υλικές ζημιές, σε σκάφη και γιοτ στο λιμάνι, τα οποία υπέστησαν ζημιές από τους δυνατούς ανέμους και την καταστροφή εξοπλισμού, σε εξωτερικούς χώρους εστιατορίων και μπαρ.

Three waterspouts appeared off the coast of Mazarrón, Spain, on Sunday. According to local reports, the waterspouts damaged yachts and restaurant and bar terraces on shore. pic.twitter.com/0gmQ8yplbC — AccuWeather (@accuweather) December 30, 2025

Τα φαινόμενα ανάγκασαν επισκέπτες και θαμώνες να καταφύγουν γρήγορα σε ασφαλείς περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σημειώνεται πως στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας, ειδικά σε περιόδους έντονων καταιγίδων, μπορούν να σχηματιστούν υδροστρόβιλοι, που παρά το ότι είναι σχετικά σπάνιοι, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και σκάφη όταν φτάνουν κοντά στην ξηρά.