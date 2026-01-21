Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνουν οι Ισπανοί μηχανοδηγοί τραίνων, καθώς το συνδικάτο SEMAF ανακοίνωσε τριήμερη πανεθνική απεργία στις 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου, στον απόηχο των δύο σοβαρών σιδηροδρομικών δυστυχημάτων που συγκλόνισαν τη χώρα και άνοιξαν εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

Σύμφωνα με το SEMAF, η κινητοποίηση αφορά όλους τους μηχανοδηγούς ανεξαρτήτως εταιρείας, τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές. Το συνδικάτο κάνει λόγο για «οριακή κατάσταση» στις υποδομές και υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει εδώ και μήνες – ακόμη και χρόνια – για σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς.

Ισπανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το τελευταίο διάστημα είχαν κατατεθεί επανειλημμένες αναφορές προς τον διαχειριστή των υποδομών Adif για φθορές στις γραμμές, προβλήματα στις εναέριες καλωδιώσεις και ελλιπή συντήρηση σε κρίσιμα τμήματα του δικτύου. Παρά ταύτα, όπως καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί, δεν υπήρξαν έγκαιρες παρεμβάσεις, γεγονός που κατά την εκτίμησή τους, συνέβαλε στα πρόσφατα δυστυχήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, το SEMAF προειδοποιεί ότι θα κινηθεί και νομικά, αναζητώντας ποινικές ευθύνες «από όσους έχουν θεσμική υποχρέωση να εγγυώνται την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών». Όπως σημειώνει, προτεραιότητα δεν είναι μόνο οι εργασιακές διεκδικήσεις, αλλά η προστασία της ανθρώπινης ζωής, τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην απεργιακή κινητοποίηση.

Σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι η απεργία δεν αποτελεί «τον καλύτερο τρόπο» για να προωθηθούν τα αιτήματα των μηχανοδηγών, εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα να αποφευχθεί και τόνισε ότι η κυβέρνηση «ακούει» τις ανησυχίες του κλάδου. Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα δυστυχήματα συνδέονται και με εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι ακραίες καιρικές συνθήκες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις ταχυτήτων σε συγκεκριμένες γραμμές, κυρίως σε τμήματα υψηλής κυκλοφορίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι στο δίκτυο. Ωστόσο, για τους μηχανοδηγούς τα μέτρα αυτά κρίνονται ανεπαρκή και καθυστερημένα.

