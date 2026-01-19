Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στη νότια Ισπανία, ενώ παράλληλα υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα, και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας, όπου συνέβη η τραγωδία.